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    首頁 > 生活

    7樓以下逾50年老屋成都更孤兒？ 許淑華：長者用繩綁錢託鄰長代買沙拉油

    2026/05/25 19:31 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市議員許淑華（右）質詢都發局長簡瑟芳。（擷取自議會直播影片）

    民進黨籍台北市議員許淑華（右）質詢都發局長簡瑟芳。（擷取自議會直播影片）

    台北市老屋多急需都更，但議員許淑華今（25）天表示，都更、危老等相關措施卻遺忘7樓以下且屋齡50年以上建物，高達5萬6619棟，恐淪「都更孤兒」，並有許多居長者因行動不便無法下樓，房子結構不佳又難加裝電梯，若要跑腿，只能用繩子綁錢請託鄰長代勞。對此，都市發展局長簡瑟芳說，此類型都更確實有困難，可以先評估個案老屋現況與條件，會是比較具體的做法。

    許淑華在工務部門質詢指出，都更相關現行政策，對於7層樓以下且50年以上的老屋，「有利的條件都沒到這裡來！」甚至淪為「都更孤兒」，市府統計，此類建物多達5萬6619棟，現今仍有許多老伯伯、老婆婆因不便下樓，居住環境也不佳，若要添購沙拉油，還得拜託鄰長協助，「繩子綁錢下放地面給錢，再用繩子綁住拉上去」，這都什麼時代了，還台北市哎！更不用說鄰長年紀偏大，爬樓梯也很辛苦。

    許淑華提議，7樓以下且50年以上老屋也應納入「台北市基準容積調整可行性研究」，評估優先調整基準容積率至300%（住三現行為225％，市長蔣萬安今年4月允諾委托專業團隊評估），以利都市更新進行。

    簡瑟芳回應，7樓以下都更類型確實有困難（尤其是住三），然仍有原容積保障，還可再申請其他獎勵容積。如有明確地點的個案，可以先針對都更狀況先了解與評估。至於基準容積率放寬部分，委辦案是把住一、住二、住三一起通盤檢視、研究並廣納專家學者意見與實務執行需要，提出未來調整方向與建議。首次上網公告但無專業團隊投標，因此再度修正計劃內容，5月19日第2次公告招標，預計6月1日截標。

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