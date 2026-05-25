維持服務品質、擴大規模 桃機公司：機場服務費調漲有必要

桃園機場公司表示，桃園機場服務費逾10年未變動，因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要。（記者朱沛雄攝）

交通部今天公告「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法修正草案」，今年9月起機場服務費調漲為750元、2028年9月起再漲到1000元。桃園機場公司表示，桃園機場服務費逾10年未變動，為配合機場規模擴大，因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來所增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

機場公司指出，桃園機場服務費上次調整為2015年，迄今逾10年未變動，旅客收費較亞洲大多數主要機場低（低於星、港、日、泰、馬、越、緬等國主要機場），鄰近各大國際機場近年亦陸續檢討調高相關收費費率，例如新加坡樟宜機場2029年將調漲至1940元、香港赤鱲角機場於2027年將漲至1474元，而日本成田機場今年將調漲至1239元。

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機場公司說明，桃園機場配合交通部出境旅客機場服務費調整政策，旅客機場服務費將分2階段調整。自民國2026年9月1日起，由現行每人新台幣500元調整為750元；自2028年9月1日起調整為1000元。除了機場服務費分階段調整，向轉機旅客收取的轉機過境設施使用費亦將同步檢討調整。

機場公司表示，桃園機場正推動第三航廈、第三跑道等多項重大建設，另配合機場規模擴大，後續將推動新客、貨運設施與既有設施更新改善等各項建設，為因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來所增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

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