基金會暖心助澎湖學子 鼓勵畢業生勇敢逐夢

泰嘉社會福利慈善事業基金會，捐贈澎湖縣長獎獎學金。（澎湖縣政府提供）

又到了鳳凰花開、6月畢業旺季！泰嘉社會福利慈善事業基金會持續關懷澎湖學子，今年再度提供新台幣16萬元「優秀畢業生縣長獎獎學金」，嘉勉澎湖縣榮獲縣長獎的優秀畢業生。副縣長林皆興特頒感謝狀，感謝基金會長年投入公益、關懷弱勢學童，以實際行動支持離島教育，為學子成長道路注入更多溫暖與力量。

林皆興表示，孩子是國家未來的重要希望，在政府資源有限的情況下，特別感謝民間企業與公益團體持續投入教育扶助工作。泰嘉基金會多年來秉持回饋社會精神，不僅協助弱勢家庭，也透過獎助學金鼓勵優秀學子努力向學，讓孩子們能夠安心學習、勇敢追夢。

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泰嘉社會福利慈善事業基金會表示，基金會長期透過「安心扶助及助學金申請辦法」，協助學生減輕經濟壓力、安心就學；對於受助家庭與學童，基金會也持續保持聯繫與關懷，在日常所需提供必要協助與支持。希望藉由獎助學金及各項扶助措施，幫助孩子翻轉人生，未來學有所成後回饋社會，將愛與善的力量持續傳遞下去。

今年，泰嘉基金會「優秀畢業生縣長獎獎學金」共頒發予本縣47所國民中小學榮獲縣長獎的畢業生，其中國中30人、國小50人，每位學生均獲頒2000元獎學金，總捐助金額達新臺幣16萬元，以實質獎勵肯定學生優異表現。

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