為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基金會暖心助澎湖學子 鼓勵畢業生勇敢逐夢

    2026/05/25 19:03 記者劉禹慶／澎湖報導
    泰嘉社會福利慈善事業基金會，捐贈澎湖縣長獎獎學金。（澎湖縣政府提供）

    泰嘉社會福利慈善事業基金會，捐贈澎湖縣長獎獎學金。（澎湖縣政府提供）

    又到了鳳凰花開、6月畢業旺季！泰嘉社會福利慈善事業基金會持續關懷澎湖學子，今年再度提供新台幣16萬元「優秀畢業生縣長獎獎學金」，嘉勉澎湖縣榮獲縣長獎的優秀畢業生。副縣長林皆興特頒感謝狀，感謝基金會長年投入公益、關懷弱勢學童，以實際行動支持離島教育，為學子成長道路注入更多溫暖與力量。

    林皆興表示，孩子是國家未來的重要希望，在政府資源有限的情況下，特別感謝民間企業與公益團體持續投入教育扶助工作。泰嘉基金會多年來秉持回饋社會精神，不僅協助弱勢家庭，也透過獎助學金鼓勵優秀學子努力向學，讓孩子們能夠安心學習、勇敢追夢。

    泰嘉社會福利慈善事業基金會表示，基金會長期透過「安心扶助及助學金申請辦法」，協助學生減輕經濟壓力、安心就學；對於受助家庭與學童，基金會也持續保持聯繫與關懷，在日常所需提供必要協助與支持。希望藉由獎助學金及各項扶助措施，幫助孩子翻轉人生，未來學有所成後回饋社會，將愛與善的力量持續傳遞下去。

    今年，泰嘉基金會「優秀畢業生縣長獎獎學金」共頒發予本縣47所國民中小學榮獲縣長獎的畢業生，其中國中30人、國小50人，每位學生均獲頒2000元獎學金，總捐助金額達新臺幣16萬元，以實質獎勵肯定學生優異表現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播