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    首頁 > 生活

    高鐵大誤點下班尖峰還沒修好 交長陳世凱：不排除被攻擊

    2026/05/25 17:59 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵今天發生道岔訊號異常，影響時間非常久。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵今天發生道岔訊號異常，影響時間非常久。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵在今天（25日）清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員正持續全力搶修中，但在今天下班尖峰時段仍未恢復。交通部長陳世凱表示，會仔細調查到底是一般設備故障、人為疏失、甚至是被攻擊的可能性都不排除。

    陳世凱接受本報專訪表示，今天很遺憾高鐵發生道岔訊號異常，系統延遲滿長一段時間，今天上午他自己剛好就在高鐵列車上，他在車上馬上要求啟動運具聯防，啟動台鐵在台中占用EMU3000新自強號銜接上，讓旅客可以轉搭乘台鐵。

    陳世凱表示，他在今天下午召集台鐵、高鐵、公路系統，要在高鐵修好之前都啟動運具聯防，希望高鐵能在今晚趕快修復，若高鐵訊號異常時間更長，那還能有鐵公路一起做運具聯防。

    陳世凱表示，交通部一定會仔細調查，這次高鐵的訊號異常到底是一般設備故障、人為疏失、員工操作不當、維修不當，或是被攻擊的可能性都不排除，「我們每種可能性都在檢視中，希望未來台鐵、高鐵的軌道運輸都穩定，人為因素都要排除」。

    陳世凱指出，會仔細調查高鐵這次故障原因。（記者黃筠軒攝）

    陳世凱指出，會仔細調查高鐵這次故障原因。（記者黃筠軒攝）

    台灣高鐵今天發生道岔訊號異常，影響時間非常久。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵今天發生道岔訊號異常，影響時間非常久。（記者吳亮儀攝）

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