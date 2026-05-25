澎湖區漁會聯手文澳國小 海廢變身小管夜燈深化海洋循環教育

海廢漂流浮標，經過文創化廢為寶成為小管夜燈。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會今（25）日攜手文澳國小辦理「海洋廢棄物再利用」體驗課程，利用海上漂流、部分自外海及中國沿岸洋流漂至澎湖海域廢棄浮標，透過創意手作方式，製作具有澎湖特色的小管造型夜燈，讓原本被視為廢棄物的海漂資材重新獲得新生命。

此次活動以「海廢再生、海洋永續」為核心理念，澎湖區漁會特別邀請在地海廢藝術家李佩華老師到校指導，帶領文澳國小學童利用回收海漂浮標進行創作。李佩華老師長期投入海洋廢棄物再生藝術與環境教育推廣，透過豐富的創作經驗與淺顯易懂的教學方式，引導孩子認識海洋廢棄物來源及其對海洋生態造成的影響，包括漂流塑膠、浮標及漁業廢棄物等，如何危害海洋生物棲地與生態平衡。

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課程中，學生將回收浮標經過清潔、彩繪與組裝，重新製作成兼具美感與實用性的「小管夜燈」，在動手實作中體驗「資源循環再利用」的價值。活動並特別以澎湖代表性的漁業文化「小管」作為創作主題，讓孩子在創作過程中，不僅培養創意與環保觀念，也進一步認識家鄉海洋資源與漁業特色，理解海洋保育與生活密不可分。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，澎湖四面環海，海洋是地方重要資產，但海洋廢棄物問題也日益受到關注。海廢不應只是被清除，更希望透過「從海廢到藝術、從垃圾到資源」的實作體驗，讓海洋教育從校園向下扎根，培養孩子珍惜海洋、減少污染及永續利用海洋資源的責任感，共同守護澎湖海洋環境，實踐循環經濟與永續海洋的理念。

澎湖區漁會攜手文澳國小，製作海廢小管夜燈。（澎湖區漁會提供）

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