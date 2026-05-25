壽命最短贈品！這款「消暑神器」別放手提行李 一票人過安檢慘被丟

日本服飾品牌UNIQLO，示意圖。（彭博）

夏日炎炎，許多人會準備各種消暑神器來抵抗高溫。近日正逢日本UNIQLO感謝祭開跑，不少台灣旅客幸運獲得消費滿額贈送的「涼感頸圈」，回國時直接放進手提行李想隨身登機，結果在日本機場過海關時被當場丟棄，讓大批苦主心痛直呼：「這是我拿過壽命最短的贈品！」

一名網友昨（24）日在Threads上發出「血淚呼籲」，提醒近期如果去日本UNIQLO購物並拿到消費滿一萬元日幣的涼感頸圈贈品，在整理行李時「務必、絕對」要放入托運行李，千萬不能手提上機，否則就會像他一樣，「只能含淚看海關丟掉」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後瞬間釣出一大票同病相憐的苦主留言哀號，「這種小物真的很容易忘記要托運，之前我也差點在機場被沒收」、「兩週前去日本MUJI買，同團人放手提袋被沒收」、「被丟掉苦主之一」、「太晚看到 已被丟掉」、「今天搭飛機回來也被丟掉了⋯⋯」、「謝謝，被丟完到台灣才看到」、「昨天在機場買完，結果過海關馬上被收走，史上最短壽命贈品…」

然而，也有不少準備從日本回台的網友大感慶幸，「謝謝提醒，正在準備行李中！」、「感謝被救到了，還好是明天的飛機」、「謝謝大哥提醒，本來已經決定放背包帶上飛機」。

同時也有內行網友解釋，因為涼感頸圈內含有凝膠材質，根據航空安檢規定，只要是具有流動性的物質，包含膠狀、凍膜、乳膏、甚至是泥狀物，一律被視為「液體類物品」，容量超過100毫升就有可能違反規定，因此建議不要放進手提行李登機。

除了涼感頸圈外，國人愛去日本購買的果凍、布丁、味噌醬、甚至保養用的「凍膜、蘆薈膠」，都是常常被誤認可以手提、最後卻在海關被丟棄的「隱形液體」地雷。

日本UNIQLO近日推出消費滿額即可獲得涼感頸圈的滿額贈活動。（擷取自官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法