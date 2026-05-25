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    首頁 > 生活

    虎航將增開高雄2航線 網曝開票時間

    2026/05/25 16:04 記者洪定宏／高雄報導
    虎航將增開高雄飛日本2條航線。圖為虎航班機。（記者洪定宏攝）

    虎航將增開高雄飛日本2條航線。圖為虎航班機。（記者洪定宏攝）

    台灣虎航預告將在高雄開闢2條新航線，雖然尚未公告目的地，但昨天突然在官網上線「石垣島」、「小松」，不久又悄悄下架。不過，立委許智傑以「石石在在的2條航線下半年要來高雄了嗎？！」被網友解讀「間接證實」，因為小松機場就在石川縣，更有旅遊業者曝露開賣時間為「5月底、6月初」，確切結果有待虎航正式宣布。

    據了解，許智傑於5月5日先預告虎航將在高雄開新航線，虎航董事長黃世惠5月20日稱今年底前將再開航日本2條新航線，預計6月初對外公布，沒想到官網昨天就先「劇透」，被眼尖網友發現是高雄飛往石垣島及小松。

    雖然虎航官網已將新航點下架，但已引發網友議論「這兩個點高雄有市場嗎？」有人說「從小松玩北陸還不錯！最重要的還是票價不要貴到太離譜」、「石垣島有點雞肋，有點像是分散沖繩旅遊壓力，小松還可以」，不過，「如果還是要賣盤子價一樣pass」。

    另有旅遊粉專聲稱「預計5月底、6月初會開賣」，網友回應「沒促銷不需要買」、「希望價格不要跟北海道一樣誇張」、「虎航廉航比傳統航空還貴，優惠票價永遠比北部少，沒有什麼好期待的」，並質疑「高雄是次等公民，所以只能有虎航的廉價航空」。

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