中華電與澎縣府簽署「海草生態復育」備忘錄 以科技賦能「藍碳」保育

中華電信與澎湖縣政府簽署，共同推動海草生態復育。（記者劉禹慶攝）

中華電信台南營運處與澎湖縣政府，今（25）式簽署「海草生態復育合作備忘錄」，攜手推動海洋生態保育與藍碳永續行動。

簽約儀式由中華電信台南營運處總經理蔡旻宏與澎湖縣副縣長林皆興代表簽署，中華電信總公司總經理林榮賜、執行副總經理黃志雄及許文馨等高階主管等人見證，共同為海洋永續發展立下重要里程碑。

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近年來澎湖海草床，面臨日益嚴峻的消退危機。被譽為「海底綠色牧場」的海草床，是眾多海洋生物繁衍棲息的重要環境，一旦生態遭受破壞，將連帶影響魚蝦資源與沿海生態系穩定。為守護海洋生態，澎湖縣政府農漁局積極推動卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草等3種海草復育工作。

中華電信總公司林榮賜總經理表示：針對這次復育計畫，中華電信建置專屬的『AIoT生物多樣性海草復育監測系統』，透過高畫質影像與水質、水溫感測設備，進行24小時全天候即時捕捉環境變數，並將數據雲端化，不僅大幅降低過去人工巡檢的時間成本，更能透過精準的數據分析，協助研究團隊隨時調整育苗策略，以智慧科技為海草復育提供最堅實的技術支撐。

澎湖種苗繁殖場復育卵葉鹽草，未來大規模進行海域放養。（記者劉禹慶攝）

澎湖種苗繁殖場與澎科大合作，一起研究復育海草。（記者劉禹慶攝）

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