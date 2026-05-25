政大「彰化飛行場」計畫再現二戰史 101歲日本飛行員感動拭淚

101歲日本二戰飛行員增田正（左）在交流會中感動落淚。（政大提供）

一段塵封超過80年的二戰台灣記憶，今天在國立政治大學重現。101歲的日本二戰飛行員增田正，在2名女兒與友人陪同下，專程到政大交流參訪。這名曾駐守彰化飛行場的老飛行員，時隔80多年重返台灣，也讓一段幾乎被遺忘的戰時歷史，再次被看見。

更令人動容的是，增田正這次來台，還帶著一個藏在心中80年的願望。當年訓練期間，他曾因飛機故障迫降彰化外海，被當地居民救起並送醫，這份救命之恩，他始終沒有忘記。此次重返台灣，也希望能找到當年恩人的後代家屬，親自表達感謝。

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增田正在19歲時被派駐到台灣彰化，曾編入第三鍊成飛行隊及「誠第114飛行隊」，駐守彰化飛行場，二戰結束後返回日本，與台灣再無聯繫。直到近年政大USR「彰化縣福興鄉地方創生計畫」團隊持續進行地方文史調查，才重新發掘這段歷史。

在研究團隊協助下，增田正23日先回到彰化飛行場舊址，今天則到政大與研究團隊見面，親自表達感謝。

政大副校長陳樹衡在交流會中感性表示，一個人離開某地80年後再次回來，那種感受難以言喻。他指出，增田正重返的不只是普通景點，而是曾歷經戰火與生離死別的軍事基地，「今天還在身邊的同伴，明天可能就不見了」。

這段歷史之所以能重新浮現，源於政大地政學系榮譽教授徐世榮主持的USR（大學社會責任University Social Responsibility）計畫。協同主持人、助理教授王章凱負責執行「彰化飛行場歷史再現」子計畫，並翻譯出版「二戰．學徒兵．飛行場」一書。研究團隊後來透過日本在台商社人士牽線，才與增田正取得聯繫，促成這場跨越世代與國界的相會。

徐世榮形容，這是一場「善的循環」。他也提到，政大明年將迎來百年校慶，而此刻正好有一位走過百年歲月的長者從日本前來，格外具有歷史意義。

在交流會中，王章凱展示蒐集多年的飛行場資料與歷史照片。增田正凝視螢幕上一張張泛黃影像時，不時低頭拭淚，他說，「非常非常懷念，感動到說不出話來」。

目前已知，增田正是唯一仍在世、曾於彰化飛行場服役的飛行員。他的來訪，不只是個人生命記憶的回返，也成為台灣二戰歷史保存的重要見證。交流最後，這位101歲老人還幽默表示，希望自己能繼續健康長壽，「挑戰日本116歲最長壽紀錄」。

增田正（中）在2名女兒與友人陪同下，專程到政大交流參訪。（政大提供）

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