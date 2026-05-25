東方白鸛一家濁水溪覓食畫面溫馨 浪犬群埋伏讓鳥友捏把冷汗

雲林濁水溪旁高壓電塔上的東方白鸛「三寶」離巢後，與親鳥在濁水溪出海口附近覓食，飽受流浪犬追逐威脅。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，蘇家弘拍攝）

一對東方白鸛成功在雲林濁水溪畔高壓電塔築巢育雛，3隻幼鳥5月18日離巢後，不少鳥友仍每天前往追蹤拍攝，發現親鳥與3隻幼鳥會聚在濁水溪出海口灘地覓食，但周邊有10餘隻流浪犬虎視眈眈，鳥友們透過保育團體、民代為小白鸛請命，希望相關單位能關心，讓牠們能安心在當地落地生根。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷表示，東方白鸛在雲林電塔上築巢育雛受到國內、外關注，有不少愛鳥人士只要有空就去守候拍攝，即使幼鳥離巢仍有成每天前往拍攝，其中協會成員之一蘇家弘每天一早天未亮就從嘉義騎機車到二崙尋鳥拍攝。

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據蘇家弘分享說，連續多日到現場電塔上鳥巢都空空的，他騎到附近農地找尋，在濁水溪出海口灘地，有時看到3隻幼鳥躲在草叢覓食，親鳥站在左右兩側守護，一家五口很溫馨，但現場有10多隻流浪犬在追鳥，稍有風吹草地3隻幼鳥即受到驚嚇。

雲林縣議員陳乙辰今（25）日也在議會總質詢中為3隻幼鳥請命，他說，這2天有許多朋友傳訊息給他，希望能要求相關單位重視，讓牠們能平安在雲林生活。

縣府農業處長魏勝德表示，這幾年縣府與麥仔簝文化協會、四河分署等單位，加強推動東方白鸛保育工作。雲林縣動植物防疫所說，針對浪犬部分縣府已請農民放置誘捕籠，持續誘捕中，也呼籲大家不要任意餵食、棄養。

水利署第四河川分署指出，已加強河道灘地巡查，若有發現流浪犬影響生態保育情事，立即通報動保機關。林保署南投分署表示，針對保安林及周邊流浪犬出沒熱點，加強巡護管理，降低浪犬聚集。

雲林濁水溪旁高壓電塔上的東方白鸛「三寶」離巢後，與親鳥在濁水溪出海口附近覓食，飽受流浪犬追逐威脅。（福爾摩沙野鳥保育協會提供，蘇家弘拍攝）

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