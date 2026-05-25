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    首頁 > 生活

    100換200！宜蘭市推市場減碳券 鼓勵購物自備環保用品

    2026/05/25 15:55 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市推市場減碳券，鼓勵購物自備環保用品，圖為活動地點之一的南館市場。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市推市場減碳券，鼓勵購物自備環保用品，圖為活動地點之一的南館市場。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所配合經濟部減碳政策，推出市場減碳券活動，攜帶環保袋等物前往轄內指定傳統市場購物，可用100元現金，兌換面額100元的市場減碳券2張，即「100換200」，持券到市場合作店家券消費，每張折抵100元。

    宜蘭市公所今天（25日）指出，消費者持環保袋、環保杯、環保餐具到傳統市場消費，不限商品、金額，經工作人員確認符合資格，便可用100元兌換市場減碳券1份，每份內含2張百元券。

    市場減碳券活動地點，包括宜蘭南館市場1樓及2樓、地下室、北館市場、綠九市場、北門市場，發券日期依序是6月2日、3日、4日、8日、9日，每場次準備300份減碳券，每人每場次限領1份，換完為止，使用期限6月21日，詳細活動資訊，可上「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」臉書粉專查詢。

    宜蘭市長陳美玲說，傳統市場是日常採買場域，也是推動環保生活的重要據點，希望透過市場減碳券活動，鼓勵更多人養成自備環保用品習慣，減少一次性用品使用，將環保理念落實在日常生活，並藉此帶動市場買氣，支持在地攤商，營造兼具環保與經濟效益的消費環境。️

    宜蘭市市場減碳券活動地點及發放日期。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市市場減碳券活動地點及發放日期。（圖由宜蘭市公所提供）

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