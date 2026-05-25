100換200！宜蘭市推市場減碳券 鼓勵購物自備環保用品

宜蘭市推市場減碳券，鼓勵購物自備環保用品，圖為活動地點之一的南館市場。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所配合經濟部減碳政策，推出市場減碳券活動，攜帶環保袋等物前往轄內指定傳統市場購物，可用100元現金，兌換面額100元的市場減碳券2張，即「100換200」，持券到市場合作店家券消費，每張折抵100元。

宜蘭市公所今天（25日）指出，消費者持環保袋、環保杯、環保餐具到傳統市場消費，不限商品、金額，經工作人員確認符合資格，便可用100元兌換市場減碳券1份，每份內含2張百元券。

請繼續往下閱讀...

市場減碳券活動地點，包括宜蘭南館市場1樓及2樓、地下室、北館市場、綠九市場、北門市場，發券日期依序是6月2日、3日、4日、8日、9日，每場次準備300份減碳券，每人每場次限領1份，換完為止，使用期限6月21日，詳細活動資訊，可上「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」臉書粉專查詢。

宜蘭市長陳美玲說，傳統市場是日常採買場域，也是推動環保生活的重要據點，希望透過市場減碳券活動，鼓勵更多人養成自備環保用品習慣，減少一次性用品使用，將環保理念落實在日常生活，並藉此帶動市場買氣，支持在地攤商，營造兼具環保與經濟效益的消費環境。️

宜蘭市市場減碳券活動地點及發放日期。（圖由宜蘭市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法