為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中華郵政6月恢復收寄往美國商品類郵件 寄送前須先完成關稅繳納

    2026/05/25 15:44 記者黃宜靜／台北報導
    中華郵政公司宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國的商品類郵件，提供民眾及跨境電商業者更便利寄遞服務。（記者黃宜靜攝）

    中華郵政公司宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國的商品類郵件，提供民眾及跨境電商業者更便利寄遞服務。（記者黃宜靜攝）

    中華郵政公司今天（25日）宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國的商品類郵件，提供民眾及跨境電商業者更便利寄遞服務。

    美國政府自去年8月29日起，全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，致寄往美國內裝物品價值800美元（含）以下郵件，均須於寄送前預先完成關稅繳納程序，才能辦理進口通關及投遞作業。

    中華郵政表示，配合美國海關新規定，推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者，代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後交由美國郵政（USPS）投遞。

    中華郵政指出，寄件人於EZPost系統製作託運單時，系統將依申報的內裝物品價值，自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，稅費及郵資應併同繳納。

    中華郵政說明，依美國目前規定，文件、價值100美元（含）以下非商業性禮品及書籍等特定品項，仍屬免稅範圍；商品價值800美元（含）以下郵件，關稅按商品申報價值10%計算，另支付報關業者收取的代辦手續費（關稅計算方式依美國海關最新規定辦理，並公告於中華郵政全球資訊網）；商品價值超過800美元郵件，則維持現行作業，由美國郵政於投遞時向收件人收取相關稅費。相關服務內容及最新資訊，請至中華郵政全球資訊網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播