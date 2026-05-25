中華郵政6月恢復收寄往美國商品類郵件 寄送前須先完成關稅繳納

中華郵政公司宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國的商品類郵件，提供民眾及跨境電商業者更便利寄遞服務。（記者黃宜靜攝）

中華郵政公司今天（25日）宣布，因應美國海關新制，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國的商品類郵件，提供民眾及跨境電商業者更便利寄遞服務。

美國政府自去年8月29日起，全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，致寄往美國內裝物品價值800美元（含）以下郵件，均須於寄送前預先完成關稅繳納程序，才能辦理進口通關及投遞作業。

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中華郵政表示，配合美國海關新規定，推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者，代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後交由美國郵政（USPS）投遞。

中華郵政指出，寄件人於EZPost系統製作託運單時，系統將依申報的內裝物品價值，自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，稅費及郵資應併同繳納。

中華郵政說明，依美國目前規定，文件、價值100美元（含）以下非商業性禮品及書籍等特定品項，仍屬免稅範圍；商品價值800美元（含）以下郵件，關稅按商品申報價值10%計算，另支付報關業者收取的代辦手續費（關稅計算方式依美國海關最新規定辦理，並公告於中華郵政全球資訊網）；商品價值超過800美元郵件，則維持現行作業，由美國郵政於投遞時向收件人收取相關稅費。相關服務內容及最新資訊，請至中華郵政全球資訊網查詢。

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