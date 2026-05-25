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    首頁 > 生活

    深紅烤番薯圖曝！台南玉井飆39.6度 13縣市亮高溫燈號警示

    2026/05/25 15:36 即時新聞／綜合報導
    溫度分布圖可以看到台灣出現大範圍深紅高溫區域，如同烤番薯。（圖擷自中央氣象署）

    溫度分布圖可以看到台灣出現大範圍深紅高溫區域，如同烤番薯。（圖擷自中央氣象署）

    各地連日高溫炎熱不止，今（25日）台南玉井再度破39度高溫，出現39.6度高溫，台東也出現焚風飆上38度，氣象署針對全台13縣市發布高溫燈號警示。

    根據中央氣象署的觀測顯示，截至今下午3點10分，全台最高溫出現在台南玉井的39.6度，台南北寮38.8度、台東土坂38.2度，包含新北、高雄、屏東也有多個測站出現37度以上的高溫，溫度分布圖可以看到台灣出現大範圍深紅高溫區域，如同烤番薯。

    氣象署在高溫資訊增至13縣市，其中台南市亮最高的紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；屏東縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。南投縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

    氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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