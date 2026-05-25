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    首頁 > 生活

    雲林唯一得主！北港國中許萱羿眼疾不向命運低頭 獲總統教育獎

    2026/05/25 15:42 記者李文德／雲林報導
    北港國中學生許萱羿獲得今年度總統教育獎，更是雲林縣唯一得主。（記者李文德攝）

    北港國中學生許萱羿獲得今年度總統教育獎，更是雲林縣唯一得主。（記者李文德攝）

    雲林縣北港國中學生許萱羿，從小被診斷出「色素性視網膜失養症」，勉強對光源有感應，但她克服重重困難，甚至學習鋼琴、大提琴，其不向命運低頭的態度，令她獲得今年度總統教育獎，更是全縣唯一得主。她表示，遇到困難時積極面對，如同化學反應中迸發的火花，便是成功的成就感。

    日前教育部公布2026年總統教育獎國小、國中、高中、大專獲獎名單，雲林縣僅有北港國中的許萱羿獲獎，成為縣內唯一得主。

    許萱羿表示，自幼媽媽看到她眼球像是雨刷晃動、顫動，便擔心是否患有眼疾，經過醫師診斷後確診為先天性疾病「色素性視網膜失養症」。成長過程中曾遇過同儕不禮貌的言語對待，不過她常告訴自己，不要往心裡去，未來人生還有很長的路要走，現在站在其中一個站點，必須繼續努力學習。

    許萱羿指出，在小時候，家人發現她有相對音感，因此讓她學彈鋼琴，透過老師耐心教導下也通過鋼琴檢定，參與鋼琴公益演出，甚至國中階段也開始學大提琴。過去學琴期間，都會請老師將曲目錄音，她再一段一段暫停練習，別人用半小時就能練習，她就用3至4倍時間努力練習。

    許萱羿說，人生不如意十之八九，面對困難時，先想一想，光其實可以從縫隙透進，努力朝那道光邁進，加入勇氣、信心與熱情，這些組合產生出的化學反應火花，便是名為「成功」的成就感，也感謝這段時間，媽媽一路陪著她，未來希望靠自己的力量往音樂、文史發展。

    媽媽賴瓊伃表示，如果有相同境遇的家庭，她會鼓勵要先一步一腳印，先釐清孩子所面臨的特殊狀況，再去尋找是否有相關醫療資源，但孩子終究還是會成長，也必須融入社會，因此會建議家長要先冷靜判斷孩子屬性，再去尋求社會上資源。

    校長施協志指出，萱羿是個堅毅孩子，其堅忍不拔、鍥而不捨面對挑戰的精神，是生命教育最真實的寫照，其故事感動同學，也讓大家學會尊重包容，她的出現也讓北港國中再次成長。

    北港國中學生許萱羿（右）獲得總統教育獎，感謝一路陪她成長的媽媽賴瓊伃（左）。（記者李文德攝）

    北港國中學生許萱羿（右）獲得總統教育獎，感謝一路陪她成長的媽媽賴瓊伃（左）。（記者李文德攝）

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