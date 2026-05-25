「台東博覽會」運動項目只有棒球 議員要求加入楊傳廣還兼爆料

2000年9月楊傳廣出席奧運奪銀40週年紀念餐會。（資料照）

台東驕傲的體育項目只有棒球？台東縣議員方賢仁今（25）日質詢時指出，「2026台東博覽會」（東博）將於7月3日登場，但運動項目卻只納入棒球，反問「楊傳廣呢？郭婞淳呢？」建議納入揚名國際的「亞洲鐵人」楊傳廣。方還順便「爆料」楊傳廣小時頑皮事跡。縣府表示將再研議規畫。

台東的棒球歷史本就輝煌，500元鈔票上的圖案即是南王國小棒球隊歡呼狀，而紅葉國小棒球隊則是打出台灣棒球傳奇，但「東博」稱要概括台東著名記憶，「亞洲鐵人」楊傳廣、奧運舉重金牌部婞淳也是台東重要一頁，方賢仁在議會就質詢為何僅放入棒球一項。

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由於方本身和楊傳廣都是台東市馬蘭部落，方在質詢時還說出楊傳廣歷史，指楊傳廣小時候就是先練棒球，本來也符合東博棒球一項，但他卻趁老師、父母不注意，從大人背後「跳馬」一躍而過，這才發現「他原來不只會打棒球，跳得也很高」，接下來，師長不斷發掘他的才能，連標槍、田徑樣樣都厲害，最後才參加十項賽。

其實馬蘭還有另一個「陽家班」，從陽介仁、陽森到陽岱鋼，連郭婞淳也是出自馬蘭，這個部落只要年輕人都返鄉，幾乎可以「隨便湊出」舉重選手、棒球隊等各式人才，郭還屢次協助台東縣府行銷農產等。但縣長饒慶鈴表示，因範圍太大，擔心無法讓觀眾聚焦，這才與承辦商討論只鎖定棒球一項，目前規模已定，但會再研議如何加入楊傳廣一項。

議員方賢仁（左）質詢「為何東博只納入棒球」。（擷取自縣議會直播）

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