全國學生音樂賽連8年特優 嘉縣文昌國小國樂團赴日交流

嘉義縣文昌國小國樂團到日本池田市立石橋小學校交流，兩校一同演出。（文昌國小提供）

嘉義縣文昌國小國樂團在全國學生音樂比賽已連續8年獲特優，為深化國際教育、拓展學生國際視野，上週國樂團前往日本大阪展開6天音樂文化交流，到大阪中華學校及池田市立石橋小學校，透過音樂展演、課堂共學與文化互動，促進台日學生交流，展現台灣藝術教育成果。

校長賴英杰說，師生到池田市立石橋小學校參觀校園、體驗日本小學課程，與當地學生共進午餐，透過簡單英日語與肢體互動建立友誼，在闖關活動透過中文、日文問答合作完成任務，增進文化理解與溝通能力。

請繼續往下閱讀...

在音樂交流音樂會中，國樂團演出〈外婆的澎湖灣〉、〈月亮代表我的心〉、〈阿里山的姑娘〉及〈桃花過渡〉等富含台灣特色的曲目，也演奏日本知名動畫歌曲〈神隱少女〉及〈睡衣派對〉，引起日本學生共鳴，兩校學生更攜手合奏〈風になりたい〉（想變成風），透過音樂跨越語言與國界，建立深厚情誼。

在大阪中華學校交流部分，國樂團與當地國樂社團共同舉辦音樂會，進行分組共學與合奏練習，分享學習經驗與技巧，提升音樂能力，學習團隊合作與進行跨文化交流。

賴英杰表示，赴日交流融合音樂藝術、科技應用與國際教育，讓學生培養全球視野與跨文化理解能力，國際教育不只是語言學習，更重視文化理解與人際交流能力，透過音樂文化交流，也將台灣教育與文化藝術推向國際舞台；參與學生說，能到日本演出，與當地學生互動，深刻感受到「音樂是世界共通語言」。

文昌國小國樂團到日本大阪中華學校進行音樂交流。（文昌國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法