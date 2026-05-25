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    首頁 > 生活

    3隻熱帶斑海豚流連澎湖港灣 海保署曝感人原因

    2026/05/25 14:38 記者洪定宏／高雄報導
    3隻熱帶斑海豚流連澎湖港灣。（海保署提供）

    3隻熱帶斑海豚流連澎湖港灣。（海保署提供）

    澎湖沙港西漁港在5月21日發現3隻熱帶斑海豚且流連至今，海保署引述鯨豚行為學專家分析指出，3隻海豚遲遲未離開港區，除了可能受到地形、水流或環境干擾影響，也不排除其中1隻個體可能有健康或方向感異常，導致同群海豚持續陪伴、不願離開。

    海保署強調，由於鯨豚具有高度社會性，群體間常會出現互相守護與伴隨行為，已請鯨豚行為學專家前往沙港西漁港實地觀察，將依專家觀察結果與澎湖縣政府及救援團隊研擬後續處置作為。

    海保署表示，初步觀察3隻海豚外觀尚無明顯外傷，2隻游動與換氣狀況正常、1隻較有異狀，因疑似迷航進入港區內側，為避免受到船舶、人為干擾或發生碰撞風險，已派員與澎湖縣政府持續進行現地守望與勸導，並強調海豚屬保育類野生動物，依《野生動物保育法》規定，不得騷擾、虐待或任意干擾，若有違法行為，將依法查處。

    海保署呼籲民眾，以友善態度關心海豚，但不要圍觀、喧嘩、追逐或刻意靠近，以免造成海豚驚嚇，導致迷航情形加劇，且勿餵食或投放任何食物，避免影響海豚自然行為與健康；另提醒漁船進出港區及港內航行時，務必減速慢行，並隨時注意海豚位置，避免發生碰撞或造成傷害。

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