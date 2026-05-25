平鎮廣達公園華麗轉身 變身「愛麗絲夢遊仙境」共融公園

桃園市平鎮區廣達公園全新亮相，以「愛麗絲夢遊仙境」主題打造親子共融公園。（議員王珮毓提供）

桃園市平鎮區廣達公園全面升級，以「愛麗絲夢遊仙境」為主題打造的親子共融公園，近日正式完工亮相，議員王珮毓表示，自2023年起接獲居民反映，廣達公園及周邊天幕籃球場設施老舊、部分遊具與設備破損，不僅影響休憩品質，也有安全疑慮，她多次邀集相關單位現場會勘，積極向市府爭取改善，最終成功推動公園及籃球場整體改善工程，總經費達2700萬元，如今正式啟用，讓廣達公園煥然一新。

王珮毓表示，廣達公園鄰近復旦國小、平鎮婦幼館及廣北停車場，周邊住宅密集，是附近居民重要休閒空間，她自擔任議員以來，便不斷向市府爭取，希望能將廣達公園升級為特色共融公園，此次改建也成功導入「愛麗絲夢遊仙境」主題元素，同時新增高塔遊戲組、彈跳床、旋轉盤及旋轉座椅、花園迷宮牆、敲擊傳聲筒，打造兼具童趣與特色的共融式遊戲場；此外，先前已率先完成廣達公園天幕籃球場改善工程，也同步升級運動空間品質，包括地坪重新鋪設、籃球架框架汰舊換新，以及全面更新框架防撞墊，大幅提升民眾運動安全性。

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王珮毓表示，非常期待升級後的廣達公園，未來能成為平鎮另1座具代表性的特色共融公園，結合親子遊憩與地方特色，像沖繩一樣透過特色公園吸引親子家庭前來遊玩，進一步帶動地方發展與觀光，讓平鎮不只是宜居城市，也成為親子家庭願意專程造訪的特色城市。

桃園市平鎮區廣達公園全新亮相，以「愛麗絲夢遊仙境」主題打造親子共融公園。（議員王珮毓提供）

議員王珮毓表示，廣達公園及周邊天幕籃球場設施老舊、部分遊具與設備破，經爭取改善後煥然一新。（議員王珮毓提供）

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