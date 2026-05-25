淡江大橋成賞夕陽熱門景點 假日下午2點到6點交通壅塞

新北市交通局觀察近期往返淡江大橋的車流，發現假日以觀光車流為主，下午2點到6點為交通尖峰時段。（新北交通局提供）

淡江大橋通車後，除了分擔淡水、八里交通，也成為民眾假日賞景、看夕陽的新興熱門景點。新北市交通局分析發現，平日交通大致順暢，但假日下午至傍晚因大量遊客湧入淡水，形成「賞夕陽車流」，其中下午2時至6時為交通壓力最大時段，交通局已啟動多項疏導措施，盼紓解車流。

交通局表示，平日淡江大橋橋面及周邊道路整體順暢，能有效分流竹圍民權路及龍米路等傳統通勤路廊車流，停車場使用率多維持2至4成。

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不過，假日車流型態呈現高度觀光導向，上午10時後車流逐漸增加，中午後大批民眾前往淡水賞景，下午2時至6時進入尖峰，車流常回堵至台64線或八里匝道，最長約1.5至3公里。其中，中正路2段與沙崙路口為大橋進出淡水門戶，各方向車流匯集於此主要瓶頸點。

此外，假日橋上行人與自行車數量增加，橋面風勢強勁，交通局提醒用路人減速慢行，注意人車安全；另周邊停車場下午至傍晚常接近滿場。交通局已依即時車流動態調整號誌秒數、增加下橋綠燈時間、實施時相簡化及警力疏導，並透過CMS資訊看板即時發布路況資訊。

交通局呼籲，民眾假日前往淡水、八里地區，可多利用捷運、公車及YouBike等大眾運輸工具，欣賞淡水夕陽不一定要擠上淡江大橋，沿線包括漁人碼頭、淡水老街黃金水岸步道、海關碼頭，以及八里左岸公園、十三行文化公園滑草區等地，都能從不同角度欣賞淡江大橋與淡水河夕照景致，感受河岸暮色之美。

淡江大橋通車後，假日經常湧入大量車流欣賞夕陽。（新北交通局提供）

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