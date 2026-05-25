合唱可強化溝通及團隊合作力 教育部培訓合唱種子教師

教育部舉辦合唱種子教師研習，學員體驗合聲變化與合唱的音色層次。（教育部提供）

合唱可強化溝通及團隊合作能力，為了深化校園藝術教育並提升合唱教學品質，教育部於今年5月至6月辦理「合唱種子教師研習營（基礎營）」，由實驗合唱團協助規劃北、中、南、東4區課程，每場預計招募50名教師參與，希望透過專題講座、教學示範與實務分享，培養更多具專業能力與文化視野的合唱種子教師。

教育部師藝司科長彭寶樹表示，合唱教育不只是音樂技巧訓練，更是培養學生藝術感受力與團隊合作的重要途徑。歌唱本身不受樂器限制，是最容易進入校園與生活的音樂形式，也能透過不同語言與音樂風格，幫助學生理解多元文化。

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今年課程除了基礎發聲、聲音運用與精準咬字訓練，也特別加入合唱團帶領與排練技巧，希望協助教師強化實際帶團能力。研習也邀集多位長期投入合唱與聲樂教育的專家學者授課，包括作曲教授吳博明、台北市立大學音樂系教授戴旖旎、國立台北教育大學教授林玲慧，以及實驗合唱團執行秘書林宣甫等人。

此外，教育部也邀請近年在全國學生音樂比賽與師生鄉土歌謠比賽屢獲特優的台北市三玉國小合唱團指揮王宜寧，分享第一線教學與團隊經營經驗，讓參與教師能兼顧理論與實務。

彭寶樹指出，近年學校愈來愈重視美感教育與跨文化學習，而合唱正好能結合語言、音樂與文化教育。學生在合唱過程中，不只學習音準與節奏，也需要彼此傾聽、協調與合作，因此有助於培養溝通能力與團隊精神。

今（2026）年度基礎營將於5月30日在新北市後埔國小、6月6日在台中市北屯國小、6月7日在嘉義市嘉北國小，以及6月13日在宜蘭縣教師研習中心舉行，教育部也規劃於8月在台北市辦理進階研習營，邀請曾參與過鄉土歌謠合唱種子教師研習的教師進一步研習，深入探討音樂詮釋、合唱層次表現與多元文化歌曲教學。

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