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    首頁 > 生活

    苗栗後龍好望角野百合盛開 錯過要再等2年！

    2026/05/25 14:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

    苗栗縣熱門景點後龍「半天寮好望角」正迎來野百合盛開期！潔白花海與藍天、巨大風車交織成美麗風景。後龍鎮公所近年在好望角推動野百合復育計畫，栽種共6萬多株野百合與鐵砲百合，目前已陸續綻放。攝影師張麥斯也分享美照，百合花沿途盛開宛若列隊迎賓，更添趣味。

    後龍鎮公所指出，最佳觀賞期為即日起至6月21日，錯過要再等2年！民眾可趁花季盛開，與家人、朋友走進花海步道，感受海風吹拂與百合盛放的季節限定時光。

    苗栗縣獲中央補助約1.9億、總經費達2.6億的觀光重點計畫「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」之前在好望角舉行動土典禮，經與縣府協調，工程延至6月21日進場，約需2年完工，代表動工後2年內民眾無法欣賞好望角百合盛開美景。

    後龍鎮公所建議，鄉親不妨趁著假日好天氣，導航搜尋「好望角停車場」，順道暢遊充滿歷史感的黃金「過港隧道」與見證數百萬年化石的「貝殼山」，安排一趟後龍深度之旅。

    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

    苗栗後龍好望角野白合沿路綻放，列隊迎賓。（圖由張麥斯供）

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