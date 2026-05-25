竹縣寶山夜間魅力征服歐洲評審 勇奪羅馬金獎、倫敦銀獎

「2026星光音樂盛典‧寶山嘉年華」一舉斬獲國際頂尖設計賽事「義大利羅馬設計大獎金獎」與「英國倫敦設計大獎銀獎」雙重殊榮。（圖由寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所打造「2026星光音樂盛典‧寶山嘉年華」，近日一舉斬獲國際頂尖設計賽事「義大利羅馬設計大獎（Rome Design Awards）金獎」與「英國倫敦設計大獎（London Design Awards）銀獎」雙重殊榮，讓在地融合傳統客庄文化與現代光影美學的公共景觀藝術，躍上國際舞台！

寶山鄉長邱振瑋表示，這次獲獎的規劃核心，是以寶山鄉的在地人文與水岸景觀為靈感，透過細緻的「減法照明」與「光環境美學」重新詮釋地方夜間風貌。整體設計以雙溪橋及周邊步道為主軸，巧妙串聯客庄文化、自然水岸與居民的夜間散步體驗。國際評審團認為該作品在「維護自然生態」與「展現地方文化底蘊」之間取得完美平衡，打造出兼具藝術感與生活感的沉浸式光影空間，因而從眾多國際參賽作品中脫穎而出。

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「2026星光音樂盛典‧寶山嘉年華」打破傳統活動時空限制，帶狀規劃、日夜各有風情。白日「寶山好物集」：串聯地方特色農產與溫暖的客庄人情，完整展現寶山豐富的物產文化與生活美學。夜晚「光影與音樂交織」：透過音樂展演與夢幻光影場景相互交融，營造出屬於地方的春日嘉年華熱鬧氛圍。

其中，獲得歐美評審高度青睞的3大主題燈區亮點十足：

星願閃耀光廊：以層層延伸的光影結構與細密星點，營造出宛如穿梭於璀璨星空般的沉浸式震撼。

星河流光步道：透過動態流動的光影串聯河岸，讓夜間步行昇華為一段能夠駐足、感受與記憶的療癒旅程。

河岸星光漫行：運用沿岸路樹燈飾結合柔和光暈，將整體河岸景觀轉化為富有溫度與節奏感的夜間光帶。

邱振瑋強調，未來公所將持續打造更多具有地方溫度與國際視野的公共空間，讓更多人看見寶山、走進寶山。

「2026星光音樂盛典‧寶山嘉年華」打破傳統活動時空限制，帶狀規劃、日夜各有風情。（圖由寶山鄉公所提供）

寶山鄉公所以在地人文與水岸景觀為靈感，透過細緻的「減法照明」與「光環境美學」重新詮釋地方夜間風貌。（圖由寶山鄉公所提供）

「2026星光音樂盛典‧寶山嘉年華」一舉斬獲國際頂尖設計賽事「義大利羅馬設計大獎金獎」與「英國倫敦設計大獎銀獎」雙重殊榮。（圖由寶山鄉公所提供）

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