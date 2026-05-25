AI能力大揭密 中研院講堂帶學生認識語言模型真假本事

中央研究院「中研講堂」將於6月5日移師高雄舉辦，邀集資訊、生命科學與人文社會領域學者，帶領學生從AI、永續農業到民主自由等議題，思考新世代面對的挑戰。（圖由中研院提供）

人工智慧（AI）愈來愈深入日常生活，從寫作文、翻譯到生成程式都難不倒AI，但也可能出現看似邏輯合理卻錯誤的回答，科學家如何測試AI真正的實力？中央研究院「中研講堂」將於6月5日移師高雄鳳山高中舉辦，邀集資訊、生命科學與人文社會領域學者，帶領學生從AI、永續農業到民主自由等議題，思考新世代面對的挑戰。

中研院表示，今年講堂主題聚焦跨領域公共議題，希望透過淺顯易懂的科普演講，讓高中生與一般民眾更貼近當代重要科學與社會問題。

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其中，資訊科學研究所副研究員黃瀚萱將以「AI也要考試：如何測量大型語言模型的能力？」為題，介紹科學家如何替AI設計測驗。她指出，像ChatGPT等大型語言模型雖然能流暢回答問題，但有時也會出現「一本正經胡說八道」的情況，也就是所謂的AI幻覺。

因此，研究人員會透過基準測試、邏輯推理題與陷阱題等方式，檢驗AI是否真正理解問題、是否誠實，以及是否具備穩定推理能力。

在氣候與糧食議題方面，農業生物科技研究中心特聘研究員葉國楨將探討氣候變遷下的永續農業。他指出，極端氣候已對全球農業帶來巨大衝擊，未來除了基因改造技術，基因編輯與非基因轉殖技術也可能成為提升作物抗旱、抗病能力的重要工具。

人文社會科學研究中心研究員曾國祥則將從民主社會中的「自由」切入，帶領學生思考自由與責任之間的關係。他也將介紹哲學家漢娜．鄂蘭提出的「平庸的邪惡」概念，提醒人們在民主社會中，除了享有權利，也需要持續反思個人選擇與社會責任。

中研院表示，「中研講堂」自2018年推動至今，已走訪全台15個縣市，希望讓更多年輕學生有機會接觸第一線研究成果。今年高雄場將從AI科技、農業永續與民主社會三大面向出發，透過跨領域對話，引導學生思考科技與社會未來。

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