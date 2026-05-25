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    首頁 > 生活

    彰化GO購不送車 王惠美親上火線曝原因

    2026/05/25 14:07 記者張聰秋／彰化報導
    2026彰化GO購活動6月1日開跑，縣府今在中庭舉辦啟動記者會，舞蹈表演揭開序幕。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購活動6月1日開跑，縣府今在中庭舉辦啟動記者會，舞蹈表演揭開序幕。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購消費抽獎活動提前在上半年登場，去年霸氣送出4台車子，往年至少也有機車，甚至更早以前還送房子，可是今年頭獎就是100萬元現金，沒有機車，只有電動腳踏車，民眾嫌獎品一下從頂級「和牛」變成平價火鍋片、「夜市牛排」對此，彰化縣長王惠美說，現金實用，車子可以自己買。

    為何今年不送車？王惠美表示，車的型號不見得每個人都喜歡，中獎人還會說能不能折現，所以今年乾脆全部都用現金比較快。記者問意思是比較實用對嗎？王惠美說，「對，你可以自己買。」

    活動6月1日起至8月31日，民眾在稅籍登記彰化的店家消費滿500元，即可憑發票或收據登錄參加抽獎，活動依消費金額級距，單筆消費滿500元至未滿1萬元者，最多可獲得10組抽獎序號；1萬元以上至未滿10萬元者，最多可獲得20組；10萬元以上者，最多可取得30組序號，於特定消費店家或指定活動「鹿港慶端陽」、「王功漁火節」的鄉鎮消費，還可額外獲得1組加碼抽獎序號。

    活動發票或收據消費時間從2026年6月1日凌晨0時起至8月31日深夜11點59分止，登錄期限延長至2026年9月4日深夜11點59分止，每張發票或收據限登錄1次。前三大獎均為現金，頭獎100萬元1名、貳獎10萬元10名、三獎5萬元20名。

    彰化縣長王惠美表明今年抽獎不送車的原因，從善如流民眾反映折現實用。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美表明今年抽獎不送車的原因，從善如流民眾反映折現實用。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購活動提前在6月到8月舉辦，民代、商圈代表等產業人士共同啟動活動開跑的儀式。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購活動提前在6月到8月舉辦，民代、商圈代表等產業人士共同啟動活動開跑的儀式。（記者張聰秋攝）

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