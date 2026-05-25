教育部和興大附農合作 無人機融入農業教育

教育部和興大附農合作，將無人機融入農業教育。教官邱桓榆實機說明無人機操作方式。（圖由教育部提供）

無人機不只可以空拍，現在也逐漸成為智慧農業的重要工具。教育部補助國立中興大學附屬台中高級農業職業學校辦理「無人載具於農業栽培管理之應用」教師研習，協助高職農業類科教師了解無人機在農業上的實際應用，希望進一步把新興科技帶進農業教育現場。

教育部國教署組長葉信村表示，這次共有30名農業群科教師參與研習，課程除了介紹無人機基本原理，也涵蓋民航法規、飛行安全、考照制度、田間作業安全及行線規劃等內容，希望讓教師掌握合法、安全操作無人機的方法。

請繼續往下閱讀...

授課教師邱桓榆帶領學員了解無人機在農業中的多元應用。例如，透過空拍與感測技術，可以快速掌握農田病蟲害、灌溉狀況與作物生長情形，也能協助災損分析與植株定位。過去農民可能需要花費大量時間巡田，如今透過無人機，能更快速掌握整體農田狀況。

此外，無人機也能應用於農藥與肥料噴灑。相較傳統人工噴藥，不但能節省時間與人力，還能降低農務人員直接接觸農藥的健康風險，因此近年逐漸成為智慧農業的重要發展方向。

興大附農表示，過去教師對農業無人機大多停留在概念認識，透過這次研習，實際了解飛行操作、法規與田間應用後，對未來教學內容規劃更有幫助。為了將課程系統化，興大附農教師社群也共同完成「無人載具於農業栽培管理之應用」教案，共規劃9個單元，提供農業群教師未來授課參考。

葉信村指出，農業正逐漸朝向智慧化與科技化發展，農業人才除了傳統栽培知識，也需要具備科技應用能力，希望透過教師培訓，進一步培養校園中的種子教師，再把相關知識帶回學校，協助學生接觸智慧農業技術，未來也希望輔導學生取得無人機操作證照與農業部農試所代噴資格，培養兼具農業與科技能力的新世代青年農業人才，提升台灣農業科技競爭力。

教育部和興大附農合作，將無人機融入農業教育。圖為教師在戶外實際操作無人機。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法