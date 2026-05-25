新北偏鄉托育量能不足 東北角3區公托、保母掛零

新北市議員林裔綺（右）質詢偏區托育量能不足問題。（記者賴筱桐攝）

新北市公共托育中心今年初達成130家目標，市議員林裔綺今天在市政總質詢指出，以東北角平溪、雙溪、貢寮3個偏區為例，公托和保母數量都「掛零」，僅瑞芳區1家公托，造成城鄉差距，要求市府檢討。市長侯友宜表示，偏區設立公托面臨挑戰，市府持續盤點資源，規劃擴充瑞芳公托的收托量能至20人，預計明年上半年招生。

林裔綺表示，新北市有130家公托，核定收托員額6565人，但瑞芳、平溪、雙溪、貢寮這4個區，未滿2歲幼兒共有353人，僅瑞芳區1家公托，核定收托員額15人，另3個區不論是公托數量或是居家托育人員（保母）都掛零，新北看似亮眼的托育成績，事實上存在城鄉極度不平等問題。

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林裔綺質疑，市府不能一面喊地方創生、鼓勵生育、青年返鄉，但是年輕人生了孩子卻沒有地方托育，難怪偏鄉年輕家庭不斷流失，人口老化嚴重，市府必須平衡托育資源，成為年輕父母的後盾，她也要求多開設保母培訓班，培訓專業托育人員。

侯友宜回應，偏鄉幼兒大多是阿公、阿嬤帶，市府設立公托面臨困境，首先要找到合適地點，此外，偏鄉經常留不住托育人員，很多居家保母沒有受訓，加上需要托育的孩童人數不多，相關問題須逐一克服，市府都會評估資源、做好準備。

侯友宜說，既有的瑞芳公托將擴充收托量能，從現有15名員額增加至20人，目前在研擬擴充計畫，預計明年上半年招生。

社會局長李美珍表示，現在瑞芳公托收托12人，等消防局場勘確認，開會通過擴充計畫後，可以增加收托員額到20人，另也規劃善用公托中心空間，設置定點臨托，以滿足有臨時需求的父母。此外，托育服務法今年4月上路，中央將研擬社區互助式照顧模式，尚在討論中。

社會局專門委員林秀穗說明，過去公托設立地點以都會區為主，全市達到130家以後，會逐漸往偏區拓展，偏區家長比較多從事小生意，通常是自己帶孩子或隔代教養，目前以提升家長育兒知能為優先，開辦育兒指導專班或親職教育課程，將依照當地需求，預計下半年增設臨托據點，並開設保母培訓班，培訓在地托育人員。

新北市東北角僅瑞芳1家公托中心，可收托15名幼兒，議員質疑量能不足。（圖由讀者提供）

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