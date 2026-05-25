為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣警局設測速照相 議員認非改善交通唯一解法、應跨單位檢視

    2026/05/25 13:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    限速並非唯一解！葉忠倫促苗縣警察局跨單位全面檢視。圖為竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（苗栗縣警察局提供）

    限速並非唯一解！葉忠倫促苗縣警察局跨單位全面檢視。圖為竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，於3月1日起執法；不過，苗栗縣議員葉忠倫認為，測速、限速並非改善交通問題唯一解法，應該探究問題根本，如道路設計等等，應跨單位檢視。

    苗栗縣警察局局長李忠萍回覆葉忠倫時，先提及全天路與國祥街口實施測速照相前，車禍數量多，且附近為大千竹南醫院預定地，希望民眾經過能減速；至於葉忠倫提及的跨單位會勘，李忠萍則說，把整個交通環境設置好之後，再研議後續的因應與取締方式。

    葉忠倫直言，交通問題的改善應以「教育」與「標線優化、工程設計」為基礎，執法則是放在最後的輔助手段。以竹南全天路為例，該路段雖為寬敞的4線道，但因包含一個大轉彎，確實需要引導車輛控制車速。然而，分析過去該路段的車禍原因，並非全然由超速造成。

    「全面取締前，可以先透過交通工程引導駕駛。」葉忠倫表示，例如「楔型減速標」等視線減速設計，在轉彎前或轉彎處就能有效提醒用路人主動減速。但目前該路段直接跳過工程優化，設立了限速50公里的測速照相，在配套上顯然不夠完美。

    此外，葉忠倫也提到，限速50公里是否切合實際需求？會不會讓不知情的鄉親一不小心就變成嚴重超速？仍有討論空間。葉忠倫強調，除非是各項交通工程改善宣告無效，否則不應將「單純限速與執法」作為唯一的解決手段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播