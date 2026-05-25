苗縣警局設測速照相 議員認非改善交通唯一解法、應跨單位檢視

限速並非唯一解！葉忠倫促苗縣警察局跨單位全面檢視。圖為竹南鎮全天路與國祥街口的測速桿。（苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警察局選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，於3月1日起執法；不過，苗栗縣議員葉忠倫認為，測速、限速並非改善交通問題唯一解法，應該探究問題根本，如道路設計等等，應跨單位檢視。

苗栗縣警察局局長李忠萍回覆葉忠倫時，先提及全天路與國祥街口實施測速照相前，車禍數量多，且附近為大千竹南醫院預定地，希望民眾經過能減速；至於葉忠倫提及的跨單位會勘，李忠萍則說，把整個交通環境設置好之後，再研議後續的因應與取締方式。

請繼續往下閱讀...

葉忠倫直言，交通問題的改善應以「教育」與「標線優化、工程設計」為基礎，執法則是放在最後的輔助手段。以竹南全天路為例，該路段雖為寬敞的4線道，但因包含一個大轉彎，確實需要引導車輛控制車速。然而，分析過去該路段的車禍原因，並非全然由超速造成。

「全面取締前，可以先透過交通工程引導駕駛。」葉忠倫表示，例如「楔型減速標」等視線減速設計，在轉彎前或轉彎處就能有效提醒用路人主動減速。但目前該路段直接跳過工程優化，設立了限速50公里的測速照相，在配套上顯然不夠完美。

此外，葉忠倫也提到，限速50公里是否切合實際需求？會不會讓不知情的鄉親一不小心就變成嚴重超速？仍有討論空間。葉忠倫強調，除非是各項交通工程改善宣告無效，否則不應將「單純限速與執法」作為唯一的解決手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法