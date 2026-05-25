竹市房屋稅單 高達4成7市民還未繳

房屋稅6/1截止繳納，竹市尚有4成7市民未繳！（圖由市府提供）

115年期房屋稅已於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，因適逢假日順延至6月1日。新竹市稅務局表示，115年期房屋稅開徵戶數共21萬1412戶，稅額20億6325萬元，統計至22日，尚有47.44%的納稅義務人未完成繳納，提醒民眾儘速繳納，以免逾期被加徵滯納金。

市府為鼓勵民眾使用e化繳稅服務，稅務局推出「e指搞定輕鬆繳」抽獎活動，只要於6月1日以前利用線上查繳稅、行動支付或掃描稅單QR-Code繳納新竹市115年房屋稅，每完成1筆即可獲得1次抽獎機會，最高獎項為1萬元商品券。

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稅務局長蘇蔚芳表示，為便利民眾繳納稅款，提供多元繳稅管道，除e化繳稅方式外，可持稅單至各代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。此外，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

稅務局說明，若逾期繳納稅款，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納，將移送行政執行署強制執行。民眾未收到或不慎遺失稅單，可透過電話、臨櫃或使用自然人/金融/工商憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證登入「地方稅網路申報作業入口網」，直接線上查繳稅款；稅額在3萬元以下者，可到便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單至櫃檯繳納。此外，稅務局1樓也設有「QTax稅務自動化服務機」提供24小時補單服務，歡迎多加利用。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答（Q&A）等資訊，歡迎多加利用。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至417、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

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