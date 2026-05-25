響應世界牛奶日！北市生生喝鮮奶加碼 6/1~6/7可領2瓶

北市教育局預告，響應每年6月1日的「世界牛奶日」，6月1日至7日可多領一瓶乳品。（教育局提供）

台北市去年4月起推動「生生喝鮮奶」，目前補助對象涵蓋設籍或就讀台北市的「2足歲至12歲」學童，每週可免費領1瓶鮮奶或豆漿，約有22.2萬人受益。教育局預告，響應每年6月1日的「世界牛奶日」，6月1日至7日可多領一瓶。今年9月起，設籍或就讀台北市的國中生一併納入受惠。

聯合國糧食及農業組織（FAO）2001年訂定「世界牛奶日」，促進乳製品產業的永續發展，以及提升全球對乳品營養價值的認識，乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養，支持人體骨骼發展與維持身體機能所需，幼兒、兒童及青少年處於快速成長階段，規律攝取乳品有助骨骼與牙齒發育，也能增進肌肉生長與整體健康。

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教育局說明，此次配合「世界牛奶日」於6月1日至6月7日加碼發放，學童及家長可依既有方式，前往合作通路領取兩瓶乳品，共有38種可兌換的品項，細節至「鮮奶週報」專區（https://milk.tp.edu.tw/）查詢。此外，今年9月起擴大政策照顧範圍，補助對象向上延伸至設籍或就讀台北市的國中生。

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