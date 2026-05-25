為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹崎高中串連校友登頂玉山 SEL與山林教育化為終身學習

    2026/05/25 13:25 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣立竹崎高中串聯校友攀登玉山。（圖由竹崎高中提供）

    嘉義縣立竹崎高中串聯校友攀登玉山。（圖由竹崎高中提供）

    嘉義縣立竹崎高中學生日前由校長蘇淵源、組長盧信州及老師李昭明帶領，和畢業校友共同完成「玉山主峰跨世代挑戰」，將「山林教育」與「SEL（社會情緒學習）」從校園延伸至社會，讓「竹高人」在人生各階段能擁有登頂的勇氣與穩定的心智。

    竹崎高中屬「非山非市」學校，位於山腳，玉山是抬頭可見的地標，更是情感歸屬與精神支柱；蘇淵源說，希望學生在校時愛竹崎，更希望畢業校友能將山林教育中學到的謙卑與堅毅帶入社會，這次校友與繁星生學弟妹並肩登頂，象徵著竹崎精神的傳承。

    攀登時校友分享SEL的核心能力如何應用於大學生活與職場挑戰；自我覺察與管理部分，當面對工作壓力或人生迷惘時，正如在碎石坡上面對氧氣稀薄的挑戰，需透過SEL學習到的自我對話與情緒調節，在逆境中保持清醒與冷靜；社會覺察與人際共好部分，登山是團隊運動，社會亦然，跨世代攀登可學習在不同專業領域與體能狀態下展現同理心，實踐有效的團隊協作；負責任的決策部分，從山林風險評估到人生的職涯選擇，學習在資源有限的情況下，做出對自己、對團隊、對環境最負責的判斷。

    蘇淵源說，山林教育不應只是校外教學，而是終身學習的生活態度，透過聯合攀登，建構跨世代的心理支持網路；校友說，即便未來身處都會區或國外，心中那座「玉山」始終會提醒他們保持韌性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播