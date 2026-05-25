竹崎高中串連校友登頂玉山 SEL與山林教育化為終身學習

嘉義縣立竹崎高中串聯校友攀登玉山。（圖由竹崎高中提供）

嘉義縣立竹崎高中學生日前由校長蘇淵源、組長盧信州及老師李昭明帶領，和畢業校友共同完成「玉山主峰跨世代挑戰」，將「山林教育」與「SEL（社會情緒學習）」從校園延伸至社會，讓「竹高人」在人生各階段能擁有登頂的勇氣與穩定的心智。

竹崎高中屬「非山非市」學校，位於山腳，玉山是抬頭可見的地標，更是情感歸屬與精神支柱；蘇淵源說，希望學生在校時愛竹崎，更希望畢業校友能將山林教育中學到的謙卑與堅毅帶入社會，這次校友與繁星生學弟妹並肩登頂，象徵著竹崎精神的傳承。

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攀登時校友分享SEL的核心能力如何應用於大學生活與職場挑戰；自我覺察與管理部分，當面對工作壓力或人生迷惘時，正如在碎石坡上面對氧氣稀薄的挑戰，需透過SEL學習到的自我對話與情緒調節，在逆境中保持清醒與冷靜；社會覺察與人際共好部分，登山是團隊運動，社會亦然，跨世代攀登可學習在不同專業領域與體能狀態下展現同理心，實踐有效的團隊協作；負責任的決策部分，從山林風險評估到人生的職涯選擇，學習在資源有限的情況下，做出對自己、對團隊、對環境最負責的判斷。

蘇淵源說，山林教育不應只是校外教學，而是終身學習的生活態度，透過聯合攀登，建構跨世代的心理支持網路；校友說，即便未來身處都會區或國外，心中那座「玉山」始終會提醒他們保持韌性。

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