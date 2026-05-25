首座國家火箭發射場環評初審未過 需補正道路拓寬等評估

第一座國家火箭發射場將在屏東滿州鄉九棚村。（翻攝自環境部環評書件系統系統）

國科會去年宣布將在屏東滿州九棚村建置首座國家火箭發射場，將有助我國發展太空產業，環境部今（25日）召開該場域建置計畫環評初審，環評委員認為，該案在道路拓寬、噪音振動評估合理性等有不足，經決議後開發單位應於8月31日前補正再審。

經專家多次開會後，首座國家火箭發射場落腳在屏東滿州鄉九棚村，預計面積達26.02公頃，太空中心提出的報告指出，預計將有助發展太空產業，該發射場建立後可增加相關就業人口120人，也會在場區內規劃建置太空科技館，預計每年可吸引6萬人次參訪，並指出隨場域建置後，短期內將可滿足入軌緩建計畫運載200公斤酬載到軌道的任務需求，預計2031年到2034年可進行次軌道與入軌火箭飛行測試，遠期可執行搭載1千公斤以上酬載入軌火箭發射活動。

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現場則有滿州鄉公所鄉長古榮福出席環評會議指出，因應首座國家火箭發射場主要透過200縣道出入，但該路已是車輛行駛的脆弱道路，國科會和太空中心也沒有評估拓寬工程，而該路拓寬，居民擔憂是否會引發鬆動崩塌，也指出交通部公路總局認為該路只是民生道路拓寬，認為不同部會間認知有巨大落差。

環評委員則表示，開發單位應加強說明道路拓寬的具體施工計畫，尤其目前計畫都受預期縣道200會拓寬，若最後沒有拓寬，恐怕會引發許多問題，另外開發單位也應該要補充規劃使用的火箭燃料種類、檢核噪音、振動影響評估，還有火箭點火測試、發射尾氣等對鄰近區域空污影響或噪音等，並研提減輕措施，也關切用水平衡與水處理系統規畫內容的合理性等。

經2個多小時討論，環評委員討論後要求開發單位，需重新檢討該計畫重件運輸車輛行駛縣道2百號等脆弱路段的安全性與通行承載能力，也要強化火箭推進燃料使用的極端事故風險控管機制，擬定重大事故緊急疏散救援與環境污染控制應變計畫，並且加強和周邊居民溝通，經決議後補正再審。

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