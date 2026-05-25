新北市特教正式教師比率低於全國平均 侯友宜：會跟中央重新檢討

民進黨新北市議員林裔綺（右）籲市府改善每位特教生每學期的最低陪伴時數提高到45小時、檢討特教教師與專業支援量能、改善特教助理員待遇與留任制度。（記者黃政嘉翻攝）

民進黨新北市議員許昭興、林裔綺今在市政總質詢關心到新北特殊教育的融合教育，點出新北市從學前到高中的特教正式教師比，全都低於全國平均，要求市府改善，包括每位特教生每學期的最低陪伴時數提高到45小時、檢討特教教師與專業支援量能、改善特教助理員待遇與留任制度。

新北市長侯友宜表示，特教生愈來愈多是全國趨勢，雖然新北跟全國的條件一致，但遠遠留不住助理員，有必要強化薪資待遇，他會跟中央重新檢討制度問題。

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許昭興說，新北市身心障礙學生在113學年度已增加到2萬3583人，十年間增幅約65.6%，其中，學前階段成長率達113.3％，國小階段增加4116人，新北特殊教育快速增加，明顯往低年齡層前移。

她指出，以永和秀朗國小的融合教育為例，過去教育局僅核定特教助理員總時數，每週僅272小時，平均每生每天僅分得26分鐘支援，每個孩子若給予關懷，都可發光發熱。

林裔綺表示，113年度特教師資，身心障礙類特教教師2032人，正式的有1495人，新北市特教班正式老師比率73.6%，低於全國的79.6%，新北市特教班教師具特殊資格比率為83%，低於全國的87%，新北從學前到高中的特教正式教師比，都低於全國平均。

她說，根據市府資料，目前特教助理員共1539名，其中91.4%爲時薪制，合理嗎？雖然市府推出久任獎金制度，但有門檻800小時，實際受惠人數有限，助理員排班破碎、不穩定，流動率自然偏高。

新北市教育局長張明文表示，它是發展過程，近年已增加3倍特教助理員經費，包含時薪制在內。他說，新北的狀況是全國縮影，新北比例大概都是全國平均，這幾年開缺也是全國最多，相關福利措施都全國一致或會依法令做調整，例如特休、國定假日薪資。關於特教助理員特休假薪資，他說，過去經檢討後，已通令全市，經費都由市府負擔，今年1月1日起施行。

民進黨新北市議員林裔綺點出新北市從學前到高中的特教正式教師比，全都低於全國平均。（記者黃政嘉翻攝）

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