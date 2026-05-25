崩潰！ 彰化GO購送車變耳機 民眾大酸：「和牛」變「夜市牛排」

彰化縣政府今宣布2026彰化GO購活動將於6月1日開跑。（記者張聰秋攝）

由彰化縣政府主辦2026彰化GO購消費抽獎活動將於6月1日開跑，今年消費滿500元就能登錄抽獎，但最大獎從去年4台汽車，變成100萬元現金，加上獎品多以現金、耳機、平板與電動腳踏車為主，不少人看完獎項直呼差很大，還有人狂酸以前送車，現在送耳機，從「和牛」等級獎品變成「夜市牛排」格局愈做愈小。民眾直言與其抽獎狂發現金，不如直接補助消費折抵來得更實際、更吸引力，受惠人數也更多。

彰化縣政府今（25）天在中庭舉辦活動啟動記者會，宣布今年活動從6月1日至8月31日，只要在彰化縣內店家消費滿500元，憑發票或收據登錄，就有機會抽中頭獎100萬元現金、電動腳踏車、IPad Air及AirPods 4耳機等獎項。

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不過，和去年相比，今年獎項從「貴婦」變「小資」去年主打200萬元的Kia EV6電動車，另有SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY等3台汽車，後來再加碼1台車，總共送出4台汽車，話題性十足。

不少民眾說，前幾年彰化GO購獎項霸氣送，從青年住宅、電動機車到汽車，今年頭獎就是100萬元現金，沒有汽車連機車都缺，剩下電動腳踏車，變成普發現金，原本「和牛」頂級的抽獎品一下變成夜市等級的「平價肉片、牛排」好傻眼。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，今年活動總獎金並未縮水，總經費仍約1680萬元，與去年差不多，只是改變發放方式，希望讓更多人有機會中獎。今年總獎項數從去年3344個增加到4677個，增加超過1300個名額，等於把原本集中在少數大獎的預算拆開，讓更多人受惠。

經綠處坦言今年大獎確實縮水，根據過去活動後分析，民眾最喜歡的獎項還是現金，因此今年前三獎都改為現金，希望提高參與率與中獎的小確幸。

民眾直呼今年消費抽獎獎項從「和牛」等級縮水成「夜市牛排」格局愈做愈小，去年送出4台車子，今年沒有車子也無機車，只剩電動腳踏車和耳機等小獎品。（記者張聰秋攝）

縣府今在中庭舉辦2026彰化GO購消費抽獎活動6月1日開始，現場展示攤位從花藝、文創商品到食品與特產都有。（記者張聰秋攝）

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