天氣熱消暑首選 屏東九如馬卡龍西瓜、炸彈西瓜上市

馬卡龍西瓜（左起）、傳統大西瓜、炸彈西瓜均為紅肉。（記者羅欣貞攝）

天氣相當炎熱，吃西瓜消暑是好選擇，屏東縣九如鄉農民種出各種大小不同尺寸的西瓜，近日紛紛上市，有一顆約40台斤重的傳統大西瓜、10台斤重的中型「炸彈西瓜」、還有單顆約2台斤的超萌「馬卡龍西瓜」，都在九如鄉農會超市買得到。

屏縣青農陳韻全原是電腦工程師，多年前和妻子一起返鄉務農，到屏縣農業大學、屏北社區大學無毒農業班上課，充實農業知識，去年起利用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，馬卡龍西瓜是由農友種苗公司培育，陳韻全購買種子，在種植蜜棗的空窗期種植活化田區。

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陳韻全說，馬卡龍西瓜是紅肉，網室栽種光照充足、甜度高，去年首度採收就受到市場歡迎，今年再接再厲，本月28日起陸續採收，2分多地收成約1千顆，現在小家庭多，一家人一次吃一顆剛剛好。

九如鄉農民朱哲民則是種植皮色偏黑有光澤的「黑曜石」西瓜，因為外型渾圓又被農民稱為「炸彈西瓜」，一顆重約10台斤，果肉鮮紅無籽，口感甜脆不鬆散；九如鄉民温朝木則是在花蓮瑞穗栽種傳統大西瓜，今年採收後運至故鄉，讓鄉親也能享用。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，在超市同步推出大、中、小型的西瓜，可以滿足不同家庭需求，也讓辛苦耕作的農民，能大膽嘗試種植多樣化的農作，穩定收益，大西瓜每顆售價599元、炸彈西瓜每顆199元、馬卡龍西瓜每台斤99元，其中馬卡龍西瓜去年供不應求，今年一上市還必須先消化去年下訂的約500顆。本次也同步推出小農吳華英採自然農法栽種的玉荷包荔枝，協助果農行銷。

屏東縣九如鄉農會超市各式西瓜上市，農民陳韻全（右）手持「馬卡龍西瓜」、農會總幹事龔泰文（左）手持「炸彈西瓜」。（記者羅欣貞攝）

青農陳韻全（左）、九如鄉農會總幹事龔泰文（右）推薦各式美味西瓜。（記者羅欣貞攝）

青農陳韻全利用網室栽種馬卡龍西瓜。（圖由屏縣青農陳韻全提供）

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