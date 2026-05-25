香蕉哥哥代言 新北19家視障按摩小棧祭優惠

新北市勞工局今年邀請兒童節目主持人「香蕉哥哥」擔任視障按摩小棧代言人。（圖由勞工局提供）

新北市勞工局今年邀請兒童節目主持人「香蕉哥哥」擔任視障按摩小棧代言人，攜手19家視障按摩小棧推出「按摩即時樂」活動，即日起至9月30日止，凡單筆消費滿500元，即可獲得刮刮卡1張，有機會抽中iPhone 17 Pro，更加碼推出iPhone 17、Canon EOS R10相機、Marshall藍牙耳罩式耳機、現金抵用券等多項好禮。

勞工局指出，許多人曾經跟隨香蕉哥哥「卡加布列島」的律動唱跳長大，成為兒時記憶中的歡樂陪伴者，希望藉由香蕉哥哥的形象，呼喚職場青壯族，每當工作壓力大、身體卡關時，可尋找有良好口碑的新北視障按摩，有助於紓緩不適、守護健康。

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勞工局強調，新北視障按摩師皆經過專業訓練，具備扎實按摩技術與豐富服務經驗，是值得民眾信賴的紓壓首選。為配合新北市辦理「115年全國身心障礙運動會」，賽事進行期間，勞工局也派出視障按摩師，在全市16處比賽場館提供按摩服務，協助裁判、運動員及工作人員紓緩筋骨疲勞，期盼選手在更輕鬆的狀態下獲得佳績。

勞工局提醒，「按摩即時樂」刮刮卡數量有限，送完為止，民眾可把握活動期間，前往新北市19家視障按摩小棧消費體驗，相關資訊可至「新北視障按摩據點」查詢。

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