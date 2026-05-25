竹青盛夏FUN暑學堂5大主題開跑 逾20場次解鎖青春冒險地圖

2026年竹青盛夏 FUN暑學堂開跑！新竹縣政府今年整合「一日職場夏趣探索」等5大主軸，規劃逾20場次多元系列活動。（新竹縣政府提供）

2026年竹青盛夏 FUN暑學堂開跑！新竹縣政府今年整合「一日職場夏趣探索」、「校園社團夏之練曲」、「志願服務夏力營隊」、「動物守護盛夏行動」及「跳一夏街舞狂想曲」等5大主軸，規劃逾20場次多元系列活動，邀請青年學子利用暑假走進職場與社會現場，探索未來更多可能性。

教育局長蔡淑貞表示，「竹青盛夏 FUN暑學堂」邁入第4年，今年活動除延續青年喜愛的職場探索與社團交流外，也加入更多青年文化、地方創生、永續環境及團隊合作等元素，希望讓青年在暑假期間不只是「放假」，更能透過參與活動培養未來能力、拓展視野，累積課堂以外的重要人生經驗值。

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其中，「全能職事所」職涯探索體驗，活動包含學習戶外活動帶領與安全規劃技巧的「一日戶外探索引導員體驗」；前往專業錄音空間探索聲音魅力與影像聲效世界的「一日影視聲效魔法師體驗」；認識公共議事運作與民主制度的「一日國會立法委員體驗」；透過3D列印創作實際感受科技製造未來感的「一日未來創客設計師體驗」。

「一日海洋守護研究員」深入認識海洋生態與保育工作；走入峨眉茶莊感受東方美人茶職人精神的「一日匠心製茶職人體驗」；探索聲音表演藝術與角色詮釋魅力的「一日百變聲音演員體驗」；了解智慧機車科技與產業發展的「一日智慧機車技師體驗」。另有體驗醫護照護、潮流時尚設計、婚禮策展與遊戲開發等多元職涯內容。

今年暑假的「校園社團創新推廣：校園社團夏之練曲」，包括大型校園社團聯合展演與社團學生培力營。「竹young 青年探險家:志願服務夏力營隊」系列，推出「國際翱翔英語營」、「生態探索行動營」及「北埔社區營造營」等活動，帶領青年從語言學習、生態保育到地方文化深入探索。

此外，「竹青志工捨我其誰：動物守護盛夏行動」安排志願服務系列活動。「街舞大師課程：跳一夏街舞狂想曲」透過專業街舞師資，帶領青年培養律動、技巧與舞台魅力。活動資訊與報名方式，可至「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」查詢。

2026年竹青盛夏 FUN暑學堂開跑！新竹縣政府今年整合「一日職場夏趣探索」等5大主軸，規劃逾20場次多元系列活動。（新竹縣政府提供）

2026年竹青盛夏 FUN暑學堂開跑，今年也有推出青年志願服務系列活動。（新竹縣政府提供）

2025年提供青年學子的一日職人體驗。（新竹縣政府提供）

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