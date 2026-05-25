為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5/30新北市圖三重分館畢業派對 電音DJ、搖滾樂團、脫口秀6小時

    2026/05/25 12:39 記者翁聿煌／新北報導
    新北市圖三重分館在閉館前最後一天，舉辦另類暫別派對，邀市民朋友參加。（記者翁聿煌攝）

    新北市圖三重分館在閉館前最後一天，舉辦另類暫別派對，邀市民朋友參加。（記者翁聿煌攝）

    新北市立圖書館三重分館在閉館前的最後一天，舉辦一場「再見！再相見」另類暫別派對，將電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、馬戲魔術表演等全搬到圖書館裡，邀請市民朋友30日（六）一起到三重分館共度最後一天，並相約第二總館再見面。

    新北市立圖書館長吳佳珊表示，「再見！再相見」畢業派對，將圖書館打造成不設限的空間，在各樓層推出不同類型的活動，包括電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、扭扭車、馬戲魔術表演等，邀老朋友和新朋友一起到圖書館做最後巡禮，以不同方式與圖書館道別。

    「再見！再相見」畢業派對5月30日（六）將於三重分館登場，活動自下午2點至晚上8點，連續6小時精采活動不停歇，在不同空間創造獨一無二的閱讀體驗，3樓「搖滾歌廳」打破常規，包括傷心欲絕、腦體馬戲團與芒果街老爸等獨立樂團將輪番登場，帶給讀者與樂迷截然不同的聽覺感受。

    2樓「敘事劇場」則為近年極受歡迎的創作與表演形式，單口喜劇演員壯壯、曾獲金音獎最佳新人獎的饒舌歌手阿跨面、芮鯊以及趙翊帆，結合脫口秀與饒舌音樂現場表演，將以幽默視角讓大家解放身心靈；1樓「庫酷派對」打造迷你趣味遊樂園，透過小小館員、扭扭車、戰鬥陀螺等體驗活動，讓親子留住美好的溫馨回憶。

    B1「搖擺地窖」現場有Live DJ表演及免費飲品吧供應，讓大家用最chill的方式微醺交流，享受輕鬆的週末時光！戶外廣場「扉翔小市」市集，除了有文創、美食，還有馬戲、泡泡秀、氣球秀、魔術秀等精彩演出。歡迎大家在閉館前到三重分館歡聚，拍圖書館「畢業寫真」、錄「告別語錄」，留下最深刻的閱讀回憶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播