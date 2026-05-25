5/30新北市圖三重分館畢業派對 電音DJ、搖滾樂團、脫口秀6小時

新北市圖三重分館在閉館前最後一天，舉辦另類暫別派對，邀市民朋友參加。（記者翁聿煌攝）

新北市立圖書館三重分館在閉館前的最後一天，舉辦一場「再見！再相見」另類暫別派對，將電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、馬戲魔術表演等全搬到圖書館裡，邀請市民朋友30日（六）一起到三重分館共度最後一天，並相約第二總館再見面。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，「再見！再相見」畢業派對，將圖書館打造成不設限的空間，在各樓層推出不同類型的活動，包括電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、扭扭車、馬戲魔術表演等，邀老朋友和新朋友一起到圖書館做最後巡禮，以不同方式與圖書館道別。

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「再見！再相見」畢業派對5月30日（六）將於三重分館登場，活動自下午2點至晚上8點，連續6小時精采活動不停歇，在不同空間創造獨一無二的閱讀體驗，3樓「搖滾歌廳」打破常規，包括傷心欲絕、腦體馬戲團與芒果街老爸等獨立樂團將輪番登場，帶給讀者與樂迷截然不同的聽覺感受。

2樓「敘事劇場」則為近年極受歡迎的創作與表演形式，單口喜劇演員壯壯、曾獲金音獎最佳新人獎的饒舌歌手阿跨面、芮鯊以及趙翊帆，結合脫口秀與饒舌音樂現場表演，將以幽默視角讓大家解放身心靈；1樓「庫酷派對」打造迷你趣味遊樂園，透過小小館員、扭扭車、戰鬥陀螺等體驗活動，讓親子留住美好的溫馨回憶。

B1「搖擺地窖」現場有Live DJ表演及免費飲品吧供應，讓大家用最chill的方式微醺交流，享受輕鬆的週末時光！戶外廣場「扉翔小市」市集，除了有文創、美食，還有馬戲、泡泡秀、氣球秀、魔術秀等精彩演出。歡迎大家在閉館前到三重分館歡聚，拍圖書館「畢業寫真」、錄「告別語錄」，留下最深刻的閱讀回憶。

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