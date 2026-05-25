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    首頁 > 生活

    王惠美卸任前急著用掉？ 彰化GO購提早辦還狂發現金 議員批撒錢

    2026/05/25 12:49 記者張聰秋／彰化報導
    往年彰化GO購活動在下半年或跨年度舉辦，今年提前上半年登場，時間在6月1日到8月31日。（記者張聰秋攝）

    往年彰化GO購活動在下半年或跨年度舉辦，今年提前上半年登場，時間在6月1日到8月31日。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購消費抽獎活動將於6月1日至8月31日舉辦，但去（2025）年活動最大獎霸氣送出4台汽車，今年頭獎卻砍到只剩100萬元現金；且往年多在下半年舉辦的活動，今年首度提早至6月登場。民進黨彰化縣議員楊子賢直言，縣府此舉形同「雨露均霑」撒錢，質疑與縣長王惠美年底卸任、急著消耗縣府資源，討好鄉親有關。

    楊子賢指出，對於縣府將獎項改為更多筆、更分散的現金獎金，應該是因為前幾年好大喜功，將員林青年住宅作為頭獎，結果政策跳票延宕，讓中獎幸運兒最後被迫兌現認賠，引起參與抽獎的民眾對縣府誠信的疑慮。

    楊子賢質疑，此次彰化GO購活動的起訖時間都提早，且把活動獎項都改成現金，如此雨露均霑的做法，是否與王惠美縣長即將卸任、急著把縣府資源消耗有關？將會要求相關單位提交提早舉辦的具體說明。

    對於大獎縮水，經濟暨綠能發展處表示，今年總經費約1680萬元與去年持平，只是將大獎額度打散，讓總獎項從去年的3344個增加到4677個，受惠人數變多。縣府從過去活動經驗發現，不管是中獎民眾或參與群眾，他們其實最愛的是現金，「現金number one」還是現金，因此今年前三大獎都改成現金，希望提高民眾參與意願，而不是把預算集中在少數大獎。

    除了獎項內容改變，今年活動時間也比往年提早，往年活動都在下半年，甚至延期跨年度舉辦，今年提前到6月至8月，引發外界聯想是否為了趕在王惠美年底卸任前完成活動。

    對此，經綠處否認與選舉或卸任有關，強調主要是配合「鹿港慶端陽」、「王功漁火節」等暑假大型活動，希望結合夏季觀光與消費熱潮。

    2026彰化GO購活動狂發現金，前三大獎全是現金。（記者張聰秋攝）

    2026彰化GO購活動狂發現金，前三大獎全是現金。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今在中庭辦記者會，宣布2026彰化GO購活動將於6月1日開跑，現場展示攤位來自各地商圈和景點代表。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今在中庭辦記者會，宣布2026彰化GO購活動將於6月1日開跑，現場展示攤位來自各地商圈和景點代表。（記者張聰秋攝）

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