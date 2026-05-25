累積台灣的影像記憶 國家地理雜誌攝影大賽首推「深空團體組」

2026 國家地理雜誌台灣攝影大賽」啟動徵件。圖為去年國家地理雜誌台灣攝影大賽青少年組冠軍潘品瀚的得獎作品。（圖由國家地理雜誌提供）

「2026國家地理雜誌台灣攝影大賽」今年10週年，首度推出全國首創的「深空團體組」、青少年攝影點評沙龍及多場手機攝影工作坊，希望讓更多民眾透過鏡頭參與影像創作與環境關懷。

主辦單位指出，去年大賽徵件數突破1萬6060件，成為全台收件規模最大的攝影賽事。今年持續由緯創資通獨家贊助，並從生態倫理、影像教育、全民參與及國際交流等方向全面升級，希望讓攝影不只是比賽，更成為公共溝通與環境倡議的平台。

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今年最大亮點之一是首次新增「深空團體組」。主辦單位表示，過去星空攝影往往仰賴攝影師單打獨鬥，不但器材昂貴，也需克服天候與技術限制，今年鼓勵團隊合作，由不同成員分工負責觀測、器材操作與影像後製，提升深空攝影創作可能性。

這屆星空組也邀請多位國內外重量級專家擔任評審，包括美國深空攝影大師Adam Block、知名星空攝影師Jeff Dai、中研院天文及天文物理研究所研究員王為豪，以及台北市天文協會理事長趙偉光，希望從天文與攝影雙重角度進行評選。

此外，今年也首次與華梵大學合作舉辦「青少年攝影點評沙龍」，邀請超過10位攝影與教育界專家，直接與年輕創作者面對面交流。華梵大學攝影與VR設計學系主任沈昭良表示，攝影教育不只是學技術，更是培養年輕人觀察世界與表達觀點的能力。

近年受到關注的生態攝影，今年也進一步升級。主辦單位指出，「生態攝影報導出任務」將由環境紀錄片導演柯金源親自帶領得獎者，從課程、實作到成果分享，學習如何兼顧影像敘事與生態倫理。

手機攝影方面，主辦單位表示，自2024年重啟手機組後，手機投稿量快速成長，去年已占總投稿數約33%，顯示攝影創作不再侷限於專業設備。今年6月至8月將在北中南舉辦6場手機攝影工作坊，教導民眾如何利用手機掌握構圖、光影與故事感。

主辦單位表示，今年也將首度舉辦全民線上票選活動，邀請讀者從近5年得獎作品中選出最具代表性的作品，希望累積屬於台灣土地與時代的影像記憶。

「2026 國家地理雜誌台灣攝影大賽」啟動徵件，邀請中研院天文所副所長王為豪（右二）等專家擔任評審及講師，持續推動台灣影像創作能量。（圖由國家地理雜誌提供）

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