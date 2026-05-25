學習面對新科技的判斷能力 高雄大學《AI倫理》磨課師開課

高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任林杏子規劃《AI倫理》系列磨課師課程。（高雄大學提供）

當生成式工具逐漸走入校園、職場與日常生活，科技帶來的偏誤、責任與判斷問題也愈發受到重視。高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任林杏子因此規劃《AI倫理》系列磨課師課程，透過生活情境、遊戲式思辨與產業案例，引導學習者建立數位時代所需的倫理素養與思辨能力。

系列課程由林杏子帶領專業團隊規劃製作，在校方支持與教學發展中心協助下完成拍攝與上線，課程跳脫傳統法規背誦模式，將抽象的倫理議題轉化為貼近生活的情境討論，讓更多人理解科技發展背後可能面臨的兩難與風險。

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林杏子表示，在數位時代，大眾不只是學習如何操作工具，更需要培養「能夠判斷與負責任使用科技」的能力。因此，課程特別以「遊戲式思辨」為核心概念，讓學習者化身「AI玩家」，從不同的視角思考倫理兩難，建立面對新興科技的判斷能力。

課程內容也結合跨國企業自動化招聘、影音平台演算法推薦等真實產業案例，引導學員理解系統背後可能存在的偏誤與風險，並進一步認識「設計即倫理（Ethics by Design, EbD）」等治理概念，培養面對數位科技應用時的獨立思辨能力。

《AI倫理》系列課程總時數約18小時，採全線上非同步方式進行，學員可依個人時間彈性學習，第一階段「遊玩倫理思辨」已正式上線，第二階段「百工百業有AI倫理」預定6月5日開放。課程不限科系與程式背景，適合大專學生、教師、公務人員及一般民眾修習。

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