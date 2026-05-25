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    首頁 > 生活

    中捷橘線今至5/29採購公開閱覽 象徵邁入細部規劃設計

    2026/05/25 12:17 記者蘇金鳳／台中報導
    機場捷運橘線可行性研究，路線示意圖。（市府提供）

    機場捷運橘線可行性研究，路線示意圖。（市府提供）

    台中市捷運橘線有新進展；捷工局表示，捷運橘線是台中國際機場重要聯外捷運系統，今年2月已由交通部再次陳報行政院審議後，為加速後續推動進程，捷工局提前辦理「台中機場捷運（橘線）綜合規劃、環境影響評估等相關工作及基本設計委託技術服務」招標前置作業，並自今（25）日起至5月29日止辦理採購公開閱覽，象徵捷運橘線邁入更細部的規劃設計階段。

    捷運橘線可行性研究於2024年7月獲交通部審議原則同意後，於2025年7月進入行政院審議階段；市府也依行政院意見完成財政部促參平台審議程序，目前交通部已再度將報告書陳報行政院審議。

    為銜接後續推動作業，捷工局提前展開綜合規劃及基本設計招標準備，並秉持公開透明原則，比照重大公共工程案件最高標準，於正式公告招標前先行辦理公開閱覽，廣泛蒐集各界意見，作為後續優化招標文件的重要參考。

    捷工局長蘇瑞文指出，捷運橘線全長約29.23公里，規劃設置26座車站，包括15座高架車站及11座地下車站，路線自台中國際機場出發，行經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里及霧峰等行政區，不僅肩負空港門戶聯外運輸功能，更是帶動城市整體發展及提升競爭力的重要交通建設。

    捷工局表示，此次標案內容涵蓋「綜合規劃」及「基本設計」兩階段工作，透過公開閱覽機制，可讓潛在投標廠商先行瞭解工作內容、契約條款及投標規範，並提出相關建議，作為後續降低履約風險及完善招標文件的重要依據。

    捷工局表示，此案公開閱覽相關文件已刊登於政府電子採購網，廠商可上網下載參閱。

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