目睹台灣人「放LV錢包占位」離席 義大利男看傻：在歐洲秒被偷！

一名義大利籍男子分享，他日前到台灣咖啡廳用餐，目睹台灣人把LV錢包等貴重物品放在座位後離席，結果整整5分鐘都沒有人上前偷竊。（圖擷取自@Threads）

近年不少外國旅客來台旅遊，對台灣良好治安留下深刻印象。一名義大利籍男子分享，他日前到台灣咖啡廳用餐，目睹台灣人把LV錢包等貴重物品放在座位後離席，結果整整5分鐘都沒有人上前偷竊，讓他感到相當不可思議，直言同樣舉動在在歐洲，絕對會馬上不見，該文一出，迅速掀起台灣與各國網友熱議。

目前辦到台灣居住的義大利男網友「Gianluca Marraffa」，23日下午在社群平台Threads發文感嘆居住在亞洲國家，尤其是台灣，可以感受到非常誇張的安全感。原PO還分享，自己到咖啡廳用餐，目睹到隔壁桌女子去洗手間，離席前竟把手機、LV皮夾、完全敞開的包包等貴重物品放到桌上，這一幕讓他感到相當震撼。

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原PO透露，女子離開時間約5分鐘，期間周圍的人完全沒感到不對勁，或者有人上前順手牽羊，直言相同舉動若是在歐洲任何國家，桌上物品恐怕「15秒內就不見了」。貼文一出，吸引超過77萬人次瀏覽，還釣出一票曾來台的外國網友共鳴，紛紛指出台灣人看似大剌剌，其實都會在暗中默默幫忙留意，相當貼心。

其他網友也分享類似經驗，「之前在捷運站有一個女生在充電站充電，她叫我幫她顧手機，她要去拉屎，我還真的幫她顧了」、「有一次在候機室，我躺在躺椅上，旁邊的男生突然什麼話都沒說，就去上廁所了，他把他的手機、護照、機票全部都留在位子上，害我比他更緊張，我一直默默顧到他回來」、「上次接待的西班牙朋友，他們忘了護照、錢包，只拿起望遠鏡去找鳥，然後就開車去台北旅館睡覺，隔天早上才想到掉了錢包、護照，結果東西在機場放了9個小時，沒有人動」。

還有台灣網友提醒原PO，雖然台灣治安相較於歐美好很多，但反過來看，也代表多數台灣人太過安逸，缺乏警覺性與基本防護行；還有不少人擔憂，近年不少外國籍扒手盯上台灣人這類生活習慣，陸續湧入台灣熱門景點、公共場等地點行竊，希望不再分享這類行為來宣傳台灣的治安。另外，一些曾被偷的苦主表示，在台灣雨傘、安全帽、鹹酥雞、機車抹布、掛在機車上的便當等物品，反而更容易失竊。

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