機場服務費逾10年凍漲 交部預告2階段調整、9月起先漲到750元

從台灣出境的旅客，機票內都會加入機場服務費。（記者黃宜靜攝）

從台灣出境的旅客，機票內都會加入機場服務費，過去是收500元，有鑑於機場服務費已超過10年沒有調整；交通部今天公告「出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法修正草案」，未來將採2階段調漲，今年9月起將調漲為750元、2028年9月起再調漲到1000元。

觀光發展基金的財源，除了政府預算、觀光署管有土地租金、權利金等，多數來自於機場服務費。每位旅客出境時都會被收取一筆500元的機服費，一半納入觀光發展基金給觀光署使用，一半投入桃機公司。

請繼續往下閱讀...

草案說明，出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法是在1969年10月8日訂定發布，並歷經9次修正施行迄今，最近一次修正發布日為2019年7月24日。鑑於我國機場服務費已超過10年未調整，相較其他鄰近國家仍屬偏低，加上我國航空站各項機場建設龐大經費及桃園國際機場第三航廈、第三跑道等建設，因此調整我國機場服務費。

草案規劃，採2階段漸進式調整台灣機場服務費收費額度，分別為自今年9月1日起至2028年8月31日止為750元，2028年9月1日起再從750元調漲為1000元，也就是說，2階段總計調漲500元。

針對機場服務費運用，草案說明，今年9月起，調漲到750元時，其中每人次300元會分配給觀光發展基金，剩於的450元分配給桃機公司；2028年9月再調漲到1000元，其中350元分配給觀光發展基金，剩餘的650元分配給桃機公司，分配給桃機公司的錢全部用於機場專用區及機場專用區相關建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法