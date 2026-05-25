助台灣新世代走向世界 教育部攜手企業助青年圓夢

教育部今日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，政次劉國偉（中）攜手新光人壽總經理黃敏義（左三）與台新青少年基金會董事長蔡清祥（右三），共同幫助青年海外圓夢。（記者林曉雲攝）

教育部今（25）日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，宣布攜手新光人壽與台新青少年基金會，共同投入青年國際培力與海外學習資源，希望協助更多青年突破資源限制、拓展國際視野，實踐海外圓夢目標。

教育部政次劉國偉表示，台灣長年推動各類國際人才培育計畫，從公費留學、學海飛揚到青年海外圓夢，希望讓更多年輕人有機會走向世界，去年送出約1500名青年海外圓夢，今年預計將支持超過3000名青年出國，其中至少10%、超過300人來自偏鄉、原住民或弱勢家庭。

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對偏鄉與弱勢青年而言，最缺乏的不只是機會，更是財務與安全支持，因此政府除提供經費，也希望讓家長能更安心。劉國偉透露，這項與新光人壽合作的契機，源自一次總統接見青年代表活動時的談話，他當時向台新青少年基金會董事長蔡清祥提到，希望青年出國時能獲得更多安全保障，「沒想到後來真的促成合作」。

前法務部長、台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，基金會為全國首創唯一國高中生志願服務公益平台，已有8萬多名青少年投入志工服務，基金會也舉辦青少年志工菁英獎26屆，政府協助青少年海外圓夢，與基金會的宗旨相符，台灣青少年走向國際除擴大視野，也因優秀而閃閃發光，讓世界看到台灣。

新光人壽總經理黃敏義表示，台灣青少年充滿熱情，也有很多夢想，他看到投入志工服務的青少年故事，還感動地落淚，此次提供多項海外保障措施，包括讓圓夢青年與隨隊業師可於機場服務據點領取「專屬大禮包」，並提供包含海外突發疾病附約與海外救助服務等保險方案，讓青年能更安心出發。

參與計畫青年代表鍾宜芸表示，她透過計畫赴歐洲馬場長時間見習，提升專業能力，讓台灣馬術產業與國際建立更多連結，最終把世界帶回台灣，也讓世界看到台灣。在氣象署工作的青年鍾志廷分享，他赴日本京都學習日式庭園設計，接觸不同文化與工作方式，讓自己視野更加開闊，也更有勇氣前往更多國家探索學習。

教育部青年署長陳雪玉表示，青年是國家永續的重要基礎，將持續結合企業、基金會與民間資源，打造更完整的青年支持體系，協助更多青年站上國際舞台，並把海外所學帶回台灣，形成正向循環。

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