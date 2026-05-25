為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助台灣新世代走向世界 教育部攜手企業助青年圓夢

    2026/05/25 11:21 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，政次劉國偉（中）攜手新光人壽總經理黃敏義（左三）與台新青少年基金會董事長蔡清祥（右三），共同幫助青年海外圓夢。（記者林曉雲攝）

    教育部今日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，政次劉國偉（中）攜手新光人壽總經理黃敏義（左三）與台新青少年基金會董事長蔡清祥（右三），共同幫助青年海外圓夢。（記者林曉雲攝）

    教育部今（25）日舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」支持方案記者會，宣布攜手新光人壽與台新青少年基金會，共同投入青年國際培力與海外學習資源，希望協助更多青年突破資源限制、拓展國際視野，實踐海外圓夢目標。

    教育部政次劉國偉表示，台灣長年推動各類國際人才培育計畫，從公費留學、學海飛揚到青年海外圓夢，希望讓更多年輕人有機會走向世界，去年送出約1500名青年海外圓夢，今年預計將支持超過3000名青年出國，其中至少10%、超過300人來自偏鄉、原住民或弱勢家庭。

    對偏鄉與弱勢青年而言，最缺乏的不只是機會，更是財務與安全支持，因此政府除提供經費，也希望讓家長能更安心。劉國偉透露，這項與新光人壽合作的契機，源自一次總統接見青年代表活動時的談話，他當時向台新青少年基金會董事長蔡清祥提到，希望青年出國時能獲得更多安全保障，「沒想到後來真的促成合作」。

    前法務部長、台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，基金會為全國首創唯一國高中生志願服務公益平台，已有8萬多名青少年投入志工服務，基金會也舉辦青少年志工菁英獎26屆，政府協助青少年海外圓夢，與基金會的宗旨相符，台灣青少年走向國際除擴大視野，也因優秀而閃閃發光，讓世界看到台灣。

    新光人壽總經理黃敏義表示，台灣青少年充滿熱情，也有很多夢想，他看到投入志工服務的青少年故事，還感動地落淚，此次提供多項海外保障措施，包括讓圓夢青年與隨隊業師可於機場服務據點領取「專屬大禮包」，並提供包含海外突發疾病附約與海外救助服務等保險方案，讓青年能更安心出發。

    參與計畫青年代表鍾宜芸表示，她透過計畫赴歐洲馬場長時間見習，提升專業能力，讓台灣馬術產業與國際建立更多連結，最終把世界帶回台灣，也讓世界看到台灣。在氣象署工作的青年鍾志廷分享，他赴日本京都學習日式庭園設計，接觸不同文化與工作方式，讓自己視野更加開闊，也更有勇氣前往更多國家探索學習。

    教育部青年署長陳雪玉表示，青年是國家永續的重要基礎，將持續結合企業、基金會與民間資源，打造更完整的青年支持體系，協助更多青年站上國際舞台，並把海外所學帶回台灣，形成正向循環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播