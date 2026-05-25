高雄啟動「夏日時制」計畫 縮短紅燈秒數降低用路人曝曬

高雄夏日高溫、熱浪來襲，最高氣溫還飆到36至38度，市區有不少「不同步」紅綠燈，機車騎高雄騎士停等紅燈成為「烤」驗，不耐高溫紛紛躲橋下，交通局提出改善辦法。（記者黃良傑攝）

高市天氣越來越炎熱，交通局今日宣布，因應氣候變遷及夏季高溫挑戰，推動「夏日時制」計畫，透過智慧號誌動態調控機制，在特定時段彈性縮短紅燈秒數，降低用路人停等曝曬時間，優先選定號誌週期超過200秒且具連鎖控制特性的幹道路廊進行優化。

交通局進一步說明，「夏日時制」並非單一路口秒數調整，是透過智慧運輸中心之「智慧號控系統」進行整體路廊優化，在縮短紅燈停等時間之同時，維持幹道車流連鎖運作，避免影響整體通行效率或造成局部壅塞，規劃自5月下旬至8月期間，每日9時至16時30分實施，以降低高溫時段停等不適感受，營造更友善之人本交通環境。

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交通局表示，高雄夏季熱島效應顯著，機車族與行人於路口停等期間易長時間曝曬，決定運用交通流量偵測器（VD）及大數據車流軌跡分析，實施期間，交通控制中心將進行全天候監測，並依即時車流狀況進行滾動調整。

交通局強調，該計畫以「人本交通」與「效率管理」雙軸並重，不僅改善民眾體感感受，亦兼顧路網運作穩定性，未來將持續導入氣象資料與AI預測模型，發展更精細化、即時化之號誌控制策略，逐步建構安全、效率、低碳與舒適兼具之智慧交通系統。

「夏日時制」會依實際車流狀況動態調整，交通局提醒用路人依號誌指示行駛，切勿因秒數變化而搶快通行，共同維護路口安全與交通秩序。

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