台中推「星燃」減肥計畫 盧秀燕大讚這議員減30多公斤

台中市長盧秀燕（左）稱讚市議員李文傑（右）減肥30公斤。（記者黃旭磊攝）

台中市推出「星燃」減肥計畫今天在議會引發討論，市長盧秀燕透露，計畫去年吸引2萬多名市民報名，代言人副市長鄭照新現在還是很胖「減肥失敗」，反而是國民黨市議員李文傑成功減肥30多公斤，很多民眾加入揪團減肥，將持續推出第二期計畫。

李文傑回應說，婚前曾胖到130多公斤，「為了追現在的太太」減到80公斤，引發在場官員及議員一陣歡笑聲。

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台中市「星燃」減肥計畫在2025年推出，衛生局長曾梓展表示，參賽者最終減重3%以上，可參加總獎額高達30萬元抽獎活動，個人BMI≧27，或團體組每人BMI≧24且減重5%以上，個人組最高可獲3萬元，團體組最高可得10萬元獎金。

盧秀燕說，去年吸引2萬多名市民報名，等於是每一百人就有1人報名，很多民眾揪團搶大獎，減肥變成不是單打獨鬥，今年還將持續推出第二期計畫，預計5月底就會宣布請大家拭目以待，不過，代言人副市長鄭照新，現在還是很胖「減肥失敗」，李文傑議員為追太太成功減肥30多公斤。

李文傑說，去年有加入「星燃」計畫，體重從120公斤瘦到80公斤，婚後太太晚上準備點心，必須要吃完就又胖起來，盧秀燕回稱，減肥也是家人一起幫忙才成功，李議員追到太太後就不減肥，這樣也太現實了。

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