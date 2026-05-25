為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵嚴重延誤台鐵救援！ EMU3000全面開放站票、自強號增停2站

    2026/05/25 10:55 記者黃宜靜／台北報導
    圖為新自強號示意圖，非新聞事件列車。（資料照）

    圖為新自強號示意圖，非新聞事件列車。（資料照）

    高鐵受到號誌訊號異常影響，今（25）天8點起，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車，因應大量人潮，台鐵也啟動運具聯防措施，台鐵公司表示，10點後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站，後續視通勤尖峰時段旅運需求，加開北=中半直達車。

    今（25）日凌晨進行營運前準備作業時，苗栗路段發生號誌訊號異常，經高鐵公司派人維修，目前該路段採單線雙向方式運行。高鐵公司今早也表示，受號誌訊號異常影響，自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

    高鐵公司最新訊息表示，維修人員正持續全力搶修中，經審慎評估，該公司正進行營運調度，將於受影響區域內進行車輛淨空後，立即進行系統故障排除。

    因應高鐵公司號誌異常影響，台鐵公司啟動運具聯防措施，並表示，目前台鐵各級對號列車仍有空位，歡迎旅客多加利用。同時10點以後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，另上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。

    台鐵公司指出，該公司已安排好預備編組及乘務人力待命中，將視通勤尖峰時段旅運需求（預計下午4點後），加開北=中半直達車，沿途停靠台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化，並將視需要滾動檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播