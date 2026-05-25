高鐵嚴重延誤台鐵救援！ EMU3000全面開放站票、自強號增停2站

圖為新自強號示意圖，非新聞事件列車。（資料照）

高鐵受到號誌訊號異常影響，今（25）天8點起，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車，因應大量人潮，台鐵也啟動運具聯防措施，台鐵公司表示，10點後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站，後續視通勤尖峰時段旅運需求，加開北=中半直達車。

今（25）日凌晨進行營運前準備作業時，苗栗路段發生號誌訊號異常，經高鐵公司派人維修，目前該路段採單線雙向方式運行。高鐵公司今早也表示，受號誌訊號異常影響，自上午8時起調整營運班表，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

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高鐵公司最新訊息表示，維修人員正持續全力搶修中，經審慎評估，該公司正進行營運調度，將於受影響區域內進行車輛淨空後，立即進行系統故障排除。

因應高鐵公司號誌異常影響，台鐵公司啟動運具聯防措施，並表示，目前台鐵各級對號列車仍有空位，歡迎旅客多加利用。同時10點以後，台鐵西部幹線新自強號（EMU3000型）全面開放站票，另上、下行自強號列車增停新烏日站及苗栗站。

台鐵公司指出，該公司已安排好預備編組及乘務人力待命中，將視通勤尖峰時段旅運需求（預計下午4點後），加開北=中半直達車，沿途停靠台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化，並將視需要滾動檢討。

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