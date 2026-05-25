台中家長控訴國中女兒被霸凌 校方：已進行校安通報啟動調查

有家長上網控訴女兒在學校被同學言語霸凌、物品被不明利器破壞。教室示意圖，與本新聞無關。（資料照）

一名母親今天上網控訴女兒就讀台中市某國中，在學校被同學言語霸凌、物品被不明利器破壞，擔心有利器的人不知會在學校做何傷人動作；校方表示，已校安通報並啟動調查，學校很重視學生安全，目前輔導室也介入輔導女學生中；台中市教育局則表示，該案已責成校方加速釐清事實真相，並提供相關學生必要之保護與輔導措施，維護其身心安全，絕不容許校園內發生任何安全危害事件。

一名國中女學生的母親，今天在臉書PO文及照片表示，女兒就讀某國中，在學校一直被用言語霸凌和惡意破壞東西，她曾向學校主任和導師反映，女兒的體育外套及鉛筆盒等更疑似被用美工刀或剪刀等利器惡意破壞，她請學校重視學生權益和安全，不希望在學校發生校安危險事情。

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女學生母親也說，曾向警方報案，但警方說沒有對象無法報案；警方對此表示，女學生母親到派出所詢問後，員警有明確告知對方需立即通知校方處理，如有需要請校方也同步通知警方協同了解，家長報案警方一定會受理，警方上週已受理家長報案。

校方今天表示，上週五接獲家長告知後已進行校安通報，並啟動調查機制，學校積極處理中，目前未發現家長投訴的可疑美工刀和言語霸凌情形，學校仍在調查中。

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