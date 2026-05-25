全國中小學客語對話能力競賽 苗栗奪3特優、2優等、4甲等、2佳作獎

苗栗縣公館國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得中年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣高中、國中小學參加客委會舉辦的「全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」，獲得3特優、2優等、4個甲等、2個佳作獎，其中 公館國小、大同國小及私立建臺高中獲特優獎，為苗栗爭光。

苗縣府教育處出，客家委員會自2023年起首次辦理「全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」，以生活化的對話為主軸，突破以往偏重吟唱、講演或戲劇表演的競賽形式。參賽學生以日常生活常見的話題建構主題，例如健康醫療、餐飲消費、休閒娛樂、交通旅遊等，並在充分討論情境後，自然地以客語進行交流。競賽分為「一般區」與「客家文化重點發展區」兩大類別，每類再分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組4個組別。

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今年的競賽昨（24）日在私立銘傳大學臺北校區、基河校區及臺北市立陽明高級中學舉行，共有來自全國103校206隊770人參加，苗栗縣屬於客家文化重點發展區，共派14校32隊117名學生踴躍參與。

各組獲獎情形如下：

《國小中年級組》公館國小（特優）、僑育國小四年級及三年級組（甲等）

《國小高年級組》大同國小（特優）、公館國小（甲等）、僑育國小（佳作）

《國中組》三義高中國中部、建國國中（優等）、頭屋國中（甲等）、建國國中（佳作）

《高中組》私立建臺高中（特優）

苗縣府教育處表示，苗栗縣重視客語扎根學習與客家文化傳承，落實「客語生活化，生活化客語」的目標，各校亦透過客員會經費補助，持續推動客語教學，讓孩子能夠勇於說客語、了解客家的歷史典故及傳統藝術，期盼每位都能成為播散客家文化的種子，展現出苗栗在地客家文化。

苗栗縣大同國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得高年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

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