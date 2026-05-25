為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國中小學客語對話能力競賽 苗栗奪3特優、2優等、4甲等、2佳作獎

    2026/05/25 10:49 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣公館國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得中年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣公館國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得中年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣高中、國中小學參加客委會舉辦的「全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」，獲得3特優、2優等、4個甲等、2個佳作獎，其中 公館國小、大同國小及私立建臺高中獲特優獎，為苗栗爭光。

    苗縣府教育處出，客家委員會自2023年起首次辦理「全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」，以生活化的對話為主軸，突破以往偏重吟唱、講演或戲劇表演的競賽形式。參賽學生以日常生活常見的話題建構主題，例如健康醫療、餐飲消費、休閒娛樂、交通旅遊等，並在充分討論情境後，自然地以客語進行交流。競賽分為「一般區」與「客家文化重點發展區」兩大類別，每類再分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及高中組4個組別。

    今年的競賽昨（24）日在私立銘傳大學臺北校區、基河校區及臺北市立陽明高級中學舉行，共有來自全國103校206隊770人參加，苗栗縣屬於客家文化重點發展區，共派14校32隊117名學生踴躍參與。

     各組獲獎情形如下：

    《國小中年級組》公館國小（特優）、僑育國小四年級及三年級組（甲等）

    《國小高年級組》大同國小（特優）、公館國小（甲等）、僑育國小（佳作）

    《國中組》三義高中國中部、建國國中（優等）、頭屋國中（甲等）、建國國中（佳作）

    《高中組》私立建臺高中（特優）    

    苗縣府教育處表示，苗栗縣重視客語扎根學習與客家文化傳承，落實「客語生活化，生活化客語」的目標，各校亦透過客員會經費補助，持續推動客語教學，讓孩子能夠勇於說客語、了解客家的歷史典故及傳統藝術，期盼每位都能成為播散客家文化的種子，展現出苗栗在地客家文化。

    苗栗縣大同國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得高年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣大同國小參加全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽，奪得高年級特優。（圖由苗栗縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播