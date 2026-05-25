矽谷AI大師新北授課 6月AI機器人課程限額報名

新北市邀請矽谷AI大師來台授課，課程將於6月登場，帶領師生玩AI、機器人。（圖由教育局提供）

新北市教育局將於6月9日至12日辦理「2026世界科技大師系列課程及教師工作坊」，邀請美國矽谷技職教育中心資深科技教師Jim Burnham來台授課，規劃6場學生體驗課程及教師工作坊，提供140個實體名額，另同步開放線上直播課程，新北市國中小及高中職師生皆可報名參與。

教育局表示，新北市自2019年起與美國矽谷MetroED學區簽署合作備忘錄，推動師生赴美交流及國際技職合作。本次課程透過國際專家入校共授、學生動手實作及教師專業交流，讓師生不出國，也能接軌矽谷創新教育，強化跨域整合、科技應用與國際職涯視野，培育具科技實作力的技職人才。

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本次課程依不同學習階段設計專屬主題，國小場次推出「牙刷機器人擂台賽」，帶領學生認識電路原理並完成小型機器人製作；國中場次規劃「投石車攻防戰」，結合Arduino、感測器與機械結構，培養邏輯思考與問題解決能力；高中場次則以「魯布・戈德堡機械」為主題，透過專案式學習挑戰智慧機關設計，讓學生動手做，學會工程思維與創意應用能力。

教師工作坊聚焦「AI與STEM」未來教師教學應用及技職雙語課程共創，協助教師掌握生成式AI融入STEM及技術型課程的教學策略，並交流雙語融入專業科目的教案設計。

樟樹國際實中主任李蔚萱指出，學校自2024年首次與Jim合作辦理課程，獲熱烈回響，讓師生近距離感受矽谷創客精神與AI實作魅力，不僅拓展學生國際視野，也促進教師教學創新，對科技教育向下扎根及國際接軌深具意義。

教育局表示，課程將於新北市立樟樹國際實創高中辦理，學生體驗課程由各校承辦人統一線上報名，教師工作坊可至新北市校務行政系統完成研習報名，報名至5月28日下午5時截止，採先報名先錄取，額滿為止。

美國矽谷技職教育中心資深科技教師Jim Burnham訪台授課，將矽谷創客精神、AI素養等帶給新北學生。（圖由教育局提供）

新北市教育局邀請美國矽谷技職教育中心資深科技教師Jim Burnham訪台授課，讓新北師生不出國也能接觸矽谷創客精神與AI實作課程。（圖由教育局提供）

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